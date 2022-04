La notizia della rottura tra Livio Cori e Anna Tatangelo era arrivata a ciel sereno, dopo appena un mese dal loro fidanzamento ufficiale. Il 22 aprile 22 un’indiscrezione di Chi aveva fatto sapere che il legame tra i due era finito, dopo un anno di storia d’amore e, almeno sino ad ora, nessuno ne sapeva i motivi.

A rompere però il silenzio è stato proprio il rapper, che attraverso una nota stampa riportata al settimanale Oggi dal suo staff, ha fatto sapere che uno dei motivi della fine della storia con la cantante di Sora ci sarebbero stili di vita inconciliabili e impegni professionali altrettanto inconciliabili, che li tengono lontani l’un l’altra a lungo.

Ma, come si legge su Oggi, per il rapper sarebbe soprattutto “Il nome della Tatangelo ad essere pesante”, e lamenta di come lei sia già famosa, mentre lui deve ancora trovare la sua strada. Farlo, quindi, all’ombra di una persona già nota rende le cose molto più difficili.

Nessuna dichiarazione, invece, da Anna Tatangelo che ancora non ha commentato la rottura e pare non abbia chiuso in buoni rapporti con Cori. Dal profilo Instagram della cantante, infatti, sono sparite tutte le foto di coppia che aveva pubblicato nel corso degli ultimi mesi di storia, da quando erano usciti allo scoperto: scatti al mare, abbracci con il Vesuvio alle spalle, e tante caption romantiche.

Eppure, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, poco tempo fa aveva raccontato di aver ritrovato al felicità proprio accanto a Livio Cori: “E’ una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E’ una luce che ci voleva nella mia vita”.