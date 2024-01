Belen Rodriguez sulla depressione: "Adesso mi voglio bene di nuovo"

Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua depressione: lo ha fatto su Instagram, rispondendo al commento di una follower che le aveva confessato di voler smettere di seguirla.

“Qualche tempo fa non mi andava più di seguirti. Poi sei mancata per un po’, sei tornata semplicemente vera, una mamma che ama i suoi figli e che sta ancora cercando la sua tranquillità sentimentale”, le ha scritto l’utente sotto una foto.

“Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più”, ha risposto ironizzando la showgirl. “Ero alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori”.

La showgirl aveva già parlato del difficile periodo trascorso dopo la rottura con l’ex Stefano De Martino. Intervistata da Mara Venier a Domenica In, aveva infatti dichiarato: “È stato l’amore a farmi crollare, quando è finito il rapporto con Stefano De Martino. L’ultima volta non è neanche iniziata probabilmente”.

“Io sono sempre stata in salute, poi quando è arrivata la depressione, che è una bruttissima bestia, non ha saputo accompagnarmi, tenermi la mano. Mi sono sentita completamente sola e tradita nel profondo, sia letteralmente che moralmente”, aveva continuato Belen Rodriguez, spiegando però di essere riuscita anche a rialzarsi dalla depressione:

Ho iniziato a soffrire di depressione, non uscivo dalla stanza. Mi chiedevo come fosse possibile, ma quando arriva, arriva. Ho iniziato a non respirare più, ero in apnea (…) Non volevo più vedere la luce, ma ho deciso di combattere. Aprire quelle finestre e quelle tende non è stato per niente semplice. La stanza era piena di tante lacrime e delusioni, la luce piano piano ha iniziato ad entrare.