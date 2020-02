La dolce dedica di Ambra Angiolini alla figlia Jolanda

Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda sono più affiatate che mai così come dimostrano i numerosi scatti che condividono insieme sui social.

La ragazza sedicenne, nata dal matrimonio di Ambra con l’ex Francesco Renga, ricorda tantissimo la madre sia nei colori che nelle espressioni sorridenti. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram dall’ex star di Non è la Rai le due sono immortalate di profilo, una di fronte all’altra, durante una vacanza sulla neve.

Il commento a corredo della foto esprime tutto l’amore di una madre verso sua figlia: “Come quando arrivi sulla vetta e ti scoppia il cuore….“. Il post ha mandato in visibilio i fan dell’attrice tanto da ricevere in una giornata quasi ventimila like tra cui quello di un’altra mamma famosa, Michelle Hunziker.

Scorrendo il profilo di Ambra, è possibile ammirare tantissimi altri teneri scatti con Jolanda con dediche d’amore: “Giochiamo a mamma e figlia da quasi 16 anni“; “Abito in ‘via del suo sorriso’ e credo di volerci restare per sempre” e così via.

L’ultima risale allo scorso 2 Gennaio quando, in occasione del sedicesimo compleanno della figlia, mamma Ambra ha pubblicato una foto che immortala la ragazza mentre spegne le candeline. Gli auguri non potevano che essere più che speciali: “Hey tu…pesciolinooooooo! Grazie per aver scelto la mia pancia… ti amo da prima di conoscerti. Auguri Danda“.