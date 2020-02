La famiglia Beckham (quasi) al completo alla sfilata di Victoria

Victoria Beckham ha presentato alla London Fashion Week la sua nuova collezione e, come da tradizione, in prima fila era presente tutta la sua famiglia a sostenerla.

Per l’occasione il marito David Beckham ha condiviso su Instagram un post tenerissimo in cui è immortalato insieme ai suoi figli: “È ora di andare alla sfilata di Victoria Beckham! I miei bambini sono davvero cool!“. E, in effetti, tutta la famiglia si è mostrata in gran tiro per l’evento della stilista di casa.

L’ex calciatore era elegantissimo in un completo grigio antracite con camicia nera e calzini bianco fluo, il figlio Romeo di 17 anni indossava una giacca k-way fantasia e un paio di occhiali da vista, mentre Cruz di 14 anni un maglione jacquard firmato Dior abbinato ad un pantalone bianco.

Per la piccola Harper di 8 anni è stata, invece, il momento di sfoggiare il primo abito couture firmato Victoria Beckham: si trattava di un vestito lungo in seta in fantasia floreale abbinato a boots neri. All’appello mancava solo il primogenito Brooklyn che si trova all’estero per lavoro.

La famiglia Beckham sedeva nel front row della sfilata accanto alla celebre direttrice di Vogue Anna Wintour. I fotografi hanno immortalato papà David orgoglioso e sorridente mentre aveva sulle ginocchia la piccola di casa che si è fatta coccolare un po’.

Finito lo show, tutti insieme hanno lasciato la location per dedicarsi probabilmente ad un pranzo domenicale in famiglia prima del party serale all’insegna della musica e del divertimento.