Accessori primavera-estate 2022: le tendenze dalle sfilate

Borse, scarpe e gioielli: gli accessori della primavera-estate 2022 completano i look della bella stagione con grinta e carattere. Le ultime tendenze dalle sfilate di New York, Londra e Milano offrono diverse possibilità di styling per comporre look ricchi di stile e che non passino inosservati.

Le grandi protagoniste degli outfit avvistati in passerella sono le borse che non conoscono mezze misure e assumono forme mini o maxi, con ampi volumi in cui riporre tutto il necessario. Tra i modelli must have di stagione spiccano le tracolle in versione extra small oppure oversize da portare a spalla e dotate di catene dorate e maxi cinture. Mentre, le pochette faranno compagnia ai look da giorno e da sera.

Le scarpe invece sono un’ode agli anni ’90 e sono dotate di zeppe e plateau vertiginosi o, al contrario, si hanno suole super flat nei modelli di sandali essenziali dotati di lacci sottili.

Infine i gioielli: saranno appariscenti e audaci pronti a impreziosire i look della primavera-estate 2021/2022 virando verso maxi catene dorate e choker spessi da portare al collo come fossero dei collari tempestati da strass. Grande novità i maxi bracciali da indossare al bracci : in pelle, in argento o in oro. Ecco gli accessori di tendenza della primavera-estate 2022.

Le maxi pochette

Le pochette della primavera-estate 2022 assumono forme oversize e maxi volumi e si trasformano nell’accessorio da portare con sé da mattina a sera. Si indossano rigorosamente a mano e possono essere scelti nelle varianti in pelle, in tessuto o in rafia. Tra i modelli immancabili della bella stagione vi è la maxi pochette di Etro nera e dotata di borchie dallo stile rock e urban.

Le mini borse gioiello

Tempestati da cristalli, lustrini e zirconi le mini borse gioiello sono il dettaglio ad alto impatto di stile con cui illuminare gli outfit delle sere d’estate. A conquistare è la loro dimensione extra small che le rende in grado di contenere appena un rossetto o il proprio smartphone. Un accessorio scenico che non bada alla funzionalità ma che punta tutto sullo stile. Un esempio? La mini borsa gioiello della collezione Fendi by Versace tempestata da cristalli su un fondo oro e dotata di una catene dorata che rinuncia alla praticità ma invoglia a indossarla assolutamente.

Le borse stratificate

Parola d’ordine: stratificare (non solo con i vestiti). Le tendenze della primavera-estate 2022 suggeriscono di indossare più borse di differenti forme e dimensioni. Una grande novità che ci accompagnerà per la prossima bella stagione e che permetterà di avere tutto il necessario a portata di mano. Come le doppie borse indossate l’una sopra l’altra nel look di Altuzarra dove una mini tracolla dalle forme geometriche perfette viene abbinata a un mini borsa rotonda che somiglia a un porta monete. Il risultato? Davvero sorprendente.

La maxi tracolla

Ideale per il giorno, la maxi tracolla è tra gli accessori di tendenza della primavera-estate 2022. A portarla in passerella è il brand Genny in versione urban chic in un modello dotato di una spessa catene dorata e tempestata da borchie su un pattern trapuntato in pelle bianco ottico. Un accessorio comodo, versatile e alla moda.

Le ballerine colorate

Dopo un periodo di lontananza dalle scene della moda, le tendenze primavera-estate 2022 riportano in auge le classiche ballerine, questa volta però nei colori vivaci, energici e fluo. Un esempio è il modello dotato di laccetti che ricordano quelle indossate dalle danzatrici di Molly Goddard da abbinare a vestiti super colorati per un’estate all’insegna del colore.

I sandali da mare

spirati ai sandali in plastica colorata che indossavamo da bambini nelle estati trascorsi in spiaggia, Max Mara segna il ritorno dei sandali chiusi davanti e dotati di una spessa suola. Il risultato? Saranno le scarpe più gettonate della bella stagione che ammaliano per la loro comodità e per uno stile inconfondibile.

Le zeppe colorate anni ’90

Direttamente dagli anni ’90, tornando le zeppe colorate tra gli accessori di tendenza della primavera-estate 2022 per colorare i look della stagione calda. Un modello a cui ispirarsi sono le zeppe proposte nella collezione Versace by Fendi con mini cinturini sottili che segnano le caviglie e slanciano le gambe, da indossare per il giorno e per la sera insieme a vestiti corti o gonne midi.

I bracciali-cintura da portare al braccio

Tra le novità della bella stagione spiccano i bracciali da portare al braccio come fossero maxi anelli preziosi che incorniciano il corpo. Come il bracciale-cintura in pelle di Prada che segna il braccio e aggiunge un tocco di stile al look.

I maxi choker di strass

Illuminano il viso e impreziosiscono gli outfit da sera che indosseremo durante la primavera-estate 2022: i maxi choker tempestati da cristalli e strass sono il tocco di luce che incornicia il viso e che decora i look della bella stagione. Lo sa bene Dolce&Gabbana che nella collezione Spring Summer 2022 sceglie collier spessi di diamanti su uno sfondo dorato come il dettaglio scenico da portare in passerella e da abbinare a grandi orecchini pendenti.

Le collane multi-strato

Appariscenti, audaci e stravaganti le collane della prossima calda stagione sono maxi e non temono gli eccessi. Le tendenze in fatto di accessori primavera-estate 2022 indicano di indossarle in versione multi-strato per impreziosire anche il più semplice dei look. Come fa Tom Ford che stratifica collane di perle, maxi catene dorate e lunghe catene color oro per una parure degna di nota.