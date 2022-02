La Terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo ha visto esibirsi tutti e 25 i big in gara e con loro anche i nuovi look. Tra questi ha colpito quello de La Rappresentante di Lista, duo formato da Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, che con gli abiti Moschino bruciacchiati hanno conquistato il palco dell’Ariston.

In gara con il brano Ciao Ciao, non è alla sua prima partecipazione al kermesse canora: nel 2021 hanno cantato Amare, canzone con cui si sono classificati 11esimi. In questa edizione, però, sound e look sono decisamente diversi. E se la prima sera La Rappresentante Di Lista ha sfoggiato due smoking coordinati della collezione Moschino Resort 2019, per la loro seconda apparizione ha osato ancora di più.

Il brand li ha vestiti nella terza serata è lo stesso ma stavolta il look è sui toni del rosa antico e pare raccontare una fiaba. Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi sembrano un principe e una principessa appena usciti da un gran ballo, letteralmente infuocato. I vestiti de La Rappresentante Di Lista appartengono alla collezione Moschino Autunno/Inverno 2016-2017, quella disegnata da Jeremy Scott, e composta in toto da capi bruciati.

Un abito da gran sera per Veronica, fatto di pizzi e satin, guanti neri e zeppe. Non è mancata neanche la coroncina sulla testa, da vera princess. Smoking abbinato, rosa e con la coda bruciata, per Dario, a cui ha aggiunto papillon e anfibi. Un look che la coppia ha saputo sfoggiare egregiamente e che ben si adatta con il loro stile ironico.