È ormai tradizione che, alla fine del Festival di Sanremo, tutti gli artisti che sono stati in gara si esibiscano un’ultima volta al Teatro Ariston in veste di ospiti di Domenica In, lo storico programma pomeridiano di RaiUno condotto da Mara Venier. Una puntata speciale della trasmissione, in diretta da Sanremo, in cui i Big tornano sul palco con i loro brani e i loro look sempre elegantissimi e (a volte) eccentrici e stravaganti. Dopo una serie di outfit fuori dagli schemi, soprattutto quello dell’ultima serata, Veronica Lucchesi de La rappresentante di lista ha cantato Ciao ciao, ormai un vero e proprio tormentone, indossando un meraviglioso look total leather.

La cantante, come sempre in coppia con Dario Mangiaracina, è salita sul palco dell’Ariston sfoggiando un completo di pelle nera decisamente rock. Un chiodo in pieno stile biker, con chiusura asimmetrica, reverse e dettagli metallici come i bottoni, la cerniera e la fibbia di una cintura stretta in vita. Al di sotto una minigonna svasata, aderente sui fianchi e più morbida sul fondo, chiusa sul davanti da una zip che riprende i dettagli dorati della giacca.

Un outfit deciso, reso ancora più audace da un paio di calze a rete e dagli stivaletti a metà polpaccio, rigorosamente neri, con tacco largo e un plateau dall’altezza vertiginosa. Il tocco eccentrico ed estroso, che non può mai mancare nei look de La rappresentante di lista, è sicuramente la borsetta a forma di pecora di peluche, con tanto di campanella al collo, che Lucchesi teneva al braccio al suo ingresso sul palco. A completare il tutto, i capelli biondi raccolti in una lunga pony tail e un make up semplice e luminoso, con una sottile linea di eyeliner a enfatizzare lo sguardo e un velo di rossetto color nude.