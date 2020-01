La rinascita di Brad Pitt e la corsa agli Oscar: “Va tutto davvero bene”

È davvero un momento d’oro per Brad Pitt, lo scapolo d’oro di Hollywood che potrebbe accaparrarsi per la prima volta un ambito premio Oscar. Merito della sua interpretazione nell’ultimo film C’era una volta a… Hollywood in cui veste i panni dello stuntman Cliff Booth.

Per questo ruolo Pitt ha ottenuto la nomination come migliore attore non protagonista insieme a Al Pacino e Joe Pesci in Irishman, Anthony Hopkins in I due papi e Tom Hanks in A Beautiful Day in the Neighborhood. Fino a questo momento la sua corsa verso l’Oscar sta andando a gonfie vele basti pensare ai numerosi riconoscimenti che ha già ricevuto alle ultime edizioni dei Golden Globes, dei Critics’ Choice Awards e dei SAG Awards.

L’attore non può che essere entusiasta di questo momento di grazia, così come ha confermato domenica scorsa ai microfoni di People Tv sul red carpet dello Shrine Auditorium: “È una bella giornata qui a Los Angeles. Va tutto bene, va tutto davvero bene. Ho degli amici, ho dei bambini adorabili, amo il mio caffè, amo i miei cani. Non posso lamentarmi“. Commentando il successo del film che ha condiviso con il suo amico Leonardo DiCaprio, Brad ha poi aggiunto: “È sempre bello quando un film parla davvero ad un vasto pubblico. Più invecchio e più queste esperienze sono importanti per me. È davvero un buon momento!“.

Il divo hollywoodiano ha, così, concluso l’intervista affermando che non vede l’ora di festeggiare questi suoi successi con i suoi sei figli e lo farà appena possibile: “Non abbiamo avuto molto tempo per festeggiare. La chiamano stagione dei premi per questo motivo. Lo faremo quando sarà tutto detto e fatto, ne sono sicuro“.