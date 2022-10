La villa da sogno di Cher è in vendita alla stratosferisca cifra di 85 milioni di dollari

Alla fine Cher ha deciso: la sua casa da sogno a Malibu è in vendita. La cifra per la quale è sul mercato? Fuori dalla portata dei comuni mortali, ma non per le persone più ricche del pianeta: 85 milioni di dollari. Una cifra incredibile, per un’abitazione altrettanto fuori dal normale. Non tanto per la sua posizione, affatto banale comunque, quanto per le molteplici sorprese che nasconde al suo interno. A partire dalla stanza climatizzata dedicata esclusivamente a una collezione di parrucche da record (sono circa 120, una più, una meno).

Sono trascorsi più di 30 anni da quando la cantante californiana ha acquistato la sua villa da sogno con vista sul Pacifico. Correva l’anno 1989 e allora la spesa fu di poco inferiore ai 3 milioni di dollari. A proposito di vista, contattata dal Wall Stree Journal, la cantante californiana ha precisato che la vista sull’oceano è garantita da ogni singola stanza dell’abitazione. In totale sono sette le camere da letto, a cui si aggiungono un teatro, una panic-room, una sala per la meditazione, una palestra, un campo da tennis e una piscina. Senza dimenticare, ovviamente, la già iconica stanza delle parrucche.

Ma la villa di Cher sa sorprendere anche prima di entrare. Si prenda per esempio il vialetto interno, dove fanno la loro comparsa circa 40 palme, in un percorso suggestivo che conduce a una fontana da urlo. E come se non bastasse, cosa dire invece del bagno? Per la sua dimora trentennale sulla Pacific Coast Highway, la diva californiana ha voluto un hammam turco. Sipario. Anzi no, resta solo un’altra domanda: come sarà la prossima villa di Cher?