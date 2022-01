Cher si mette gli UGG: le vendite impazziscono (e anche noi)

Non ci sono influencer e super modelle che tengano quando una star come Cher entra in campo. La cantante ha da poco fatto da testimonial per il famoso brand californiano UGG, indossando alcuni modelli degli stivaletti che hanno riscritto la moda delle calzature.

Ai piedi della pop star ci sono i Classic Mini, tornati in auge nello street style autunno inverno 2021-2022, e le pantofole Coquette che spopolano tra le celebrity: le abbiamo viste indossate anche da Gigi Hadid, Kaia Gerber e Hailey Bieber, ma dobbiamo ammettere che sfoggiate da Cher fanno tutto un altro effetto. E in effetti, l’azienda ha già registrato un impressionante aumento del 1280% della richiesta.

La cantante, 75 anni, appare nella campagna pubblicitaria FEEL ___, che include foto scattate da Neil Favila e in mini clip video dirette da Michael Barth e ambientate nella villa di Malibu dove la star risiede. Negli scatti appare disinvolta e comoda in abiti che sono un mix tra l’oriente e il boho chic: blusa iper colorata, pantaloni ampi a righe, oppure un kaftano di velluto bordeaux e capelli corvini lasciati cadere con le sue iconiche onde.

Ai piedi di Cher sempre le UGG mentre si confida nei video in momenti intimi e quotidiani: accende incensi, medita, e racconta dei suoi sogni da bambina mentre riflette sulla celebrità e sul suo essere considerata un’icona. “Da quando avevo 4 anni ho sempre desiderato far parte del mondo del cinema, essere nei film. So cantare, ballare, essere divertente. Sapevo che sarebbe stato il mio destino da grande. Quando mi dicono ‘sei un icona’ per me non significa nulla. La mia vita è stata segnata da persone che mi amavano o mi odiavano. Tutti vorrebbero essere amati, ma alla fine me ne sono fatta una ragione e ho detto: fuck you“, conclude Cher nel video di UGG sulla pagina Instagram del brand.