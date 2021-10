Non solo è una delle icone del pop, non solo vincitrice di Grammy Awards come cantante e di Oscar e Golden Globes come attrice. Oggi Cher è diventata anche un cartone animato. E non un cartone animato qualunque: la troviamo, infatti, al fianco di Scooby-Doo.

Sembra, infatti, che sia una delle celebrities che fanno parte dei nuovi episodi di Scooby-Doo and Guess Who?, in cui in ogni puntata un personaggio famoso si trasforma in cartoon e diventa membro della squadra che con la Mistery Machine si sposta in tutto il mondo per risolvere misteri. Nella terza stagione della serie, Cher si unisce a Shaggy, Fred, Daphne e Velma e, ovviamente, a Scooby per aiutarli ad arrivare a capo degli enigmi che si trovano ad affrontare.

Cher and Scooby-Doo frozen hot chocolates for two pic.twitter.com/1yc9hzgRT2 — Cher (@cher) September 30, 2021

La cantante ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcune immagini del cartone animato che la vede protagonista. Il suo personaggio indossa dei go-go boots bianchi e un completo viola, ma la vediamo anche con un costume da showgirl di Las Vegas (che indossano anche Scooby e Shaggy). Non è la prima volta che Cher compare accanto a Scooby-Doo: nel 1972 è stata guest star in un episodio di Speciale Scooby-Doo (The new Scooby-Doo Movies il titolo originale).

Scooby-Doo and Guess Who? è quindi arrivato alla sua terza stagione, uscita negli USA il primo ottobre su HBO, ed è la tredicesima edizione di una serie di cartoni animati che per protagonisti il cane e il suo gruppo di amici. Tra le celebrità che hanno partecipato, in versione cartoon, ci sono Whoopi Goldberg, Steve Buscemi, Gigi Hadid, Morgan Freeman, ma anche personaggi di fantasia come Batman, Sherlock Holmes o Wonder Woman.