Lady Diana distratta dalla presenza di Camilla alle sue nozze con il Principe Carlo

Lady Diana è stata distratta dalla presenza di Camilla Parker-Bowles il giorno delle sue nozze con il Principe Carlo. La presenza della Duchessa di Cornovaglia in chiesa quel giorno è un fatto noto da molti anni. Però nel nuovo documentario The Windsor, in onda negli Stati Uniti sulla CNN, si afferma che Diana l’ha vista subito, percorrendo la navata della Cattedrale di St Paul a Londra, il 29 luglio 1981.

La biografa reale Sally Bedell Smith racconta nel documentario l’accaduto. “L’unica cosa su cui Diana è riuscita a concentrarsi da quel momento è stata l’immagine di Camilla“. L’ex fidanzata del Principe Carlo, diventata ormai la signora Parker-Bowles, era presente alla cerimonia. Un vero smacco per la giovanissima Diana, che aveva da poco scoperto che il futuro marito aveva un’amante.

“Mentre Diana camminava lungo la navata con suo padre, nel suo giorno più magico, vide Camilla. Ne fu distrutta, e non riuscì a pensare più a nient’altro” racconta la Bedell Smith. La nuova docu-serie della CNN in sei puntate racconta la storia della dinastia Windsor, a partire dalla salita al trono di Re Edoardo ad oggi.

La puntata in questione andrà in onda la prossima settimana, si intitola Love or Duty e si concentra sulla storia d’amore del principe Carlo con l’allora Camilla Shand, e la decisione di sposare Diana. “Carlo si è convinto di poter essere innamorato di Diana” spiega la biografa reale Tina Brown. “Almeno abbastanza innamorato da potersi sposare.”

Nel documentario viene messo in luce come la Royal Family e i sudditi fossero così abbagliati da Diana e da questa storia d’amore, da non accorgersi che fin dall’inizio non poteva andare a buon fine. Il Principe Carlo ha poi sposato in seconde nozze Camilla nel 2005.