The Crown 4: nuove foto di Emma Corrin nei panni di Lady Diana

Continuano le riprese di The Crown 4 con Emma Corrin nei panni di Lady Diana, come dimostrano le foto esclusive del Daily Mail. La giovane attrice è stata chiamata a interpretare il difficile ruolo della Principessa del Galles, il più atteso nello show Netflix. La quarta stagione si concentrerà sugli anni ’80 e inizi anni ’90. In molti si dicono soddisfatti dalla prime immagini del set. La Corrin sembra assomigliare ogni giorno di più a Lady Diana.

Così, in nuove foto dal set, vediamo per la prima volta l’attrice in uno dei tanti abiti da sera della Principessa. La scena, secondo i bene informati, dovrebbe essere stata girata alla Royal Opera House di Londra e forse ambientata nel 1987. Tante ormai gli spoiler fotografici dal set, nel quale rivediamo look iconici di Diana Spencer riportati sullo schermo.

The Crown: Emma Corrin transforms into Princess Diana in a purple gown to film series four https://t.co/TJQXYXcAfL pic.twitter.com/WQBfTeV5tD — GOB News Portal (@gobnewsportal) March 3, 2020

L’acconciatura classica della Principessa, la sua semplicità e l’eleganza, la dolcezza innata, questi i tratti ripresi da Emma Corrin, che ha saputo adattarsi a un personaggio difficile. Infatti, dato l’affetto che il pubblico nutre verso Diana, quella di Emma è una vera e propria sfida.

Al suo fianco il collega Josh O’Connor, già interprete del Principe Carlo nella terza stagione. Un vero successo per lui e il suo personaggio, amatissimo negli episodi trasmessi su Netflix. O’Connor è riuscito a dare una umanità e una fragilità celate al futuro Re, mostrandone lati inaspettati.

The Crown 4 con Lady Diana potrebbe arrivare già questo autunno o nell’inverno 2020. Nella serie vedremo per l’ultima volta Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta, che verrà sostituita nella quinta e ultima stagione da Imelda Staunton. Attesissimo anche il personaggio del Primo Ministro Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson.