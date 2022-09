Lady Diana Spencer, la spina nel fianco della Regina Elisabetta

Sembra trascorso pochissimo tempo dal giorno in cui le note di Candle in the wind di Elton John hanno salutato per l’ultima volta la principessa Lady Diana Spencer, morta nel tragico incidente stradale di Parigi. Oggi riecheggiano quelle di Don’t let the sun go down on me, il brano che il cantante ha dedicato alla Regina Elisabetta II nel giorno della sua scomparsa. Corsi e ricorsi storici, direbbero alcuni. O forse l’epilogo di un rapporto controverso e di una vicenda che ha fatto tremare a lungo la Corona Inglese.

Si è parlato spesso del rapporto controverso tra le due donne. La Regina Elisabetta, nel lontano 1981, era apparsa felice della scelta del figlio. Diana Spencer era una giovane 19enne nata in una famiglia nobile e perfetta per il rampollo della Casa Reale. Carlo però era innamorato di Camilla Shand, fidanzata con l’ufficiale Andrew Parker Bowles. Una relazione segreta che tale doveva rimanere e fu per questo che il giovane sposò Lady D., dalla quale ha avuto i due figli William e Harry.

La Regina Elisabetta si rese subito conto delle difficoltà tra i due ma la linea da lei scelta era semplice “never complain, never explain”. Fino all’ultimo si oppose alla separazione, incurante della relazione ormai pubblica tra Carlo e Camilla e di una Lady Diana che lentamente scivolava in un baratro fatto di problemi alimentari e tentativi di suicidio. Le due donne non sono mai riuscite ad abbattere il muro che le ha divise fino al discorso pronunciato da Elisabetta in occasione dei funerali di Lady D. La sovrana, in quell’occasione, definì l’ex nuora come “Un essere umano straordinario”, incoronandola di fatto come regina del popolo.