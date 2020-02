Lady Gaga: prima foto social con il fidanzato Michael Polansky

Dopo i rumors infondati su una sua presunta relazione con Bradley Cooper, Lady Gaga è uscita finalmente allo scoperto mostrando sui social il suo nuovo fidanzato.

L’uomo in questione, la cui identità era rimasta nascosta fino ad adesso, si chiama Michael Polansky: ha trentatré anni, è laureato in matematica e informatica all’università di Harvard ed attualmente è CEO del gruppo Parker, un’organizzazione di San Francisco.

Secondo le indiscrezioni, l’amore sarebbe scoccato ad un evento di beneficenza organizzato dalla società di Michael e in cui era presente anche la popstar. In verità Gaga era stata già beccata con il compagno a Capodanno mentre si scambiavano baci in pubblico in un celebre ristorante di Las Vegas. Un’altra foto indiscreta aveva paparazzato i due sul balcone di un hotel a Miami poche ore prima dello show andato in scena alla vigilia del Super Bowl.

Adesso Miss Germanotta ha ufficializzato la sua relazione condividendo una tenera foto su Instagram. Nello scatto l’artista abbraccia teneramente il fidanzato sul ponte di una barca nei pressi proprio nei pressi del capoluogo della Florida. I due, mentre si scambiano sguardi d’intesa, sembrano molto affiatati ed hanno scatenato migliaia di commenti dei follower entusiasti. La regina del pop ha colto l’occasione per ringraziare i suoi fan presenti allo show: “Ci siamo divertiti tanto a Miami. Vi amo piccoli mostri, siete i migliori!“.