Lady Gaga: selfie con il fidanzato Michael Polansky per San Valentino

Lady Gaga condivide un selfie con il suo fidanzato Michael Polansky per festeggiare il giorno di San Valentino. La cantante e l’imprenditore si sono conosciuti a dicembre e da qualche mese hanno iniziato a frequentarsi assiduamente. La relazione, inizialmente top secret, era stata ufficialzzata settimane fa proprio via social. Nello scatto i due fidanzati sono teneramente abbracciati. Poche ore prima la cantante si era divertita con una nuova provocazione, autofidanzandosi per San Valentino.

“Buon San Valentino. Baby ho il rossetto dappertutto? Buon San Valentino a miei piccoli mostri.” Nel post la cantante ironizza sul fatto di aver riempito di baci il suo fidanzato e di averlo sporcato con il rossetto. Anche in questo post l’artista non perde l’occasione per ringraziare i little monster, i suoi fan.

Dopo le prime indiscrezioni, la coppia ha ufficializzato la relazione qualche settimana fa con un post su Instagram. Alcune fonti vicino alla coppia hanno rivelato che Michael è un tipo molto discreto e riservato. I due si sono conosciuti durante un evento realizzato dal filantropo Sean Parker in occasione del compleanno di quest’ultimo. Dopo l’evento, a dicembre 2019, Lady Gaga e Michael Polansky hanno iniziato a frequentarsi assiduamente.

Polansky si è laureato ad Harvard in matematica applicata e dal 2009 è il CEO e fondatore della Parker Group. Nel 2016, insieme all’amico e imprenditore Sean Parker ha fondato il Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Un uomo impegnato a trecentosessanta gradi, imprenditore filantropo e anche fidanzato di una grande pop star.

Proprio ieri l’eccentrica Gaga aveva fatto parlare di se, dopo aver postato su Instagram una foto con un anello disegnato dalla stilista Bea Åkerlund per la linea Klarna. Nel post la cantante annunciava di fidanzarsi con se stessa per il giorno di San Valentino. Oggi invece la vediamo postare un tenero scatto con il suo nuovo fidanzato.