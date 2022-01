Laura Chiatti, i suoi stivali alti (e comodi) sono il trend dell'inverno 2022

Laura Chiatti si sta godendo una meritata vacanza sulla neve insieme al marito, l’attore Marco Bocci, e ai due figli Pablo ed Enea. E, tra una discesa in pista e una cioccolata calda, ha condiviso con i suoi follower su Instagram, uno dei selfie scattati proprio durante la sua breve pausa in montagna. E nella foto fanno capolino un paio di stivali davvero incredibili e dal gambale altissimo.

“Vorranno ucciderti, baciarti , o essere te“, ha scritto l’attrice a corredo dello scatto, in cui si è fotografata davanti ad uno specchio che mostra la sua mise meravigliosa. Chiatti, infatti, sfoggia un paio di stivali neri, in pelle lucida, alti fino al ginocchio e con un tacco quadrato, anch’esso alto ma sicuramente comodo. Tutto il gambale sale morbido e ampio, confondendosi quasi con i collant velati che sbucano da sotto al vestitino.

L’attrice, infatti, li ha abbinati a un minidress in maglia grigio scuro e molto avvolgente, per un look casual chic semplicemente perfetto (e sicuramente adatto alle temperature più fredde dell’inverno). Questi stivali del resto, sono senz’altro uno dei modelli più in voga per la stagione invernale 2022, non solo per il loro modello o il materiale in pelle di cui sono fatti. A conquistare è la loro versatilità.

Sono perfetti d’inverno con un vestitino di maglia (o di lana), come ci ha mostrato Laura Chiatti, ma possono accompagnarci senza problemi anche verso le soglie della primavera. Basta eliminare i collant e sostituire il minidress in maglia con uno di jeans. E sono adatti anche a chi non ama le gonne. L’alternativa? Un maglioncino e un paio di jeans skinny, che renderanno questi stivali ancora più trendy.