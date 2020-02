Laura Dern: chi è l’attrice che ha vinto l’Oscar per Storia di un matrimonio

L’abbiamo vista salire sul palco degli Oscar 2020 per raccogliere la meritatissima statuetta come Migliore attrice non protagonista per Storia di un matrimonio, ma il viso di Laura Dern è ben noto a tutti gli appassionati di cinema.

53 anni compiuti proprio durante la cerimonia, la Dern è nata da una famiglia in cui la settima arte era cosa di tutti i giorni: è infatti figlia del famoso attore Bruce Dern e della moglie Diane Ladd (in tutto 5 nomination agli Oscar).

E anche Laura poteva già vantare due nomination, rispettivamente da protagonista e non protagonista per Rosa scompiglio e i suoi amanti e Wild. Gran parte della fama si deve al sodalizio che l’attrice ha stretto con il cineasta di culto David Lynch, che la scelse come giovanissime protagonista di Velluto blu e come la sfrontata co-protagonista di Cuore selvaggio, per poi richiamarli 15 anni dopo per il faticoso ruolo in quello che è a tutt’oggi il suo ultimo film, Inland Empire.

La carriera della Dern in realtà è cominciata agli inizi degli anni ’80 grazie a Peter Bogdanovich, che la volle in Dietro la maschera, ma sarebbe stato Lynch a darle fama imperitura. Viso affilato e fisico molto atletico, l’attrice è probabilmente esplosa presso il grande pubblico con Jurassic Park di Steven Spielberg e Un mondo perfetto di Clint Eastwood, entrambi del 1993.

Negli anni sarebbero seguite collaborazioni con autori riconosciuti quali Robert Altman, Paul Thomas Anderson, Kelly Reichardt e Alexander Payne, senza dimenticare il ruolo importante avuto in Star Wars: gli ultimi Jedi. L’anno scorso ha recitato per l’appunto nei panni della vivace avvocatessa che compare in Storia di un matrimonio, nonché in Piccole donne di Greta Gerwig, grande escluso agli Oscar, dove vestiva i panni della madre delle sorelle March.

Per quanto riguarda la televisione non si possono non citare recenti serie tv come Enlightened, Big Little Lies e la terza stagione di Twin Peaks, dove interpretava il personaggio della celeberrima segretaria Diane.

Per quanto riguarda la vita privata Laura Dern ha avuto una lunga relazione con uno degli attori preferiti di David Lynch, ovvero Kyle MacLachlan. Tra i suoi altri legami si citano quelli con Renny Harlin, Jeff Goldblum, Billy Bob Thornton, nonché il matrimonio con la rockstar Ben Harper, durato 8 anni. Recentemente ha ufficializzato una relazione con un altro musicista, il rapper Common.