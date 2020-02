Oscar 2020: il record di Scarlett Johansson con la doppia nomination

I premi Oscar 2020 si terranno la notte tra il 9 e il 10 febbraio, e Scarlett Johansson raggiunge un nuovo record con la sua doppia nomination. L’attrice infatti è candidata per i suoi ruoli nel film Netflix Storia di un matrimonio e in Jojo Rabbit. Ieri intanto ha partecipato independent-spirit-awards dove è stato premiato il suo film prodotto da Netflix.

Nella storia degli Oscar, solo undici attori prima di Scarlett Johansson sono stati nominati per due categorie differenti nella stessa premiazione. Infatti l’attrice è in nomination come Migliore Attrice Protagonista per il ruolo di Nicole Barber in Storia di un matrimonio. Invece la candidatura come Miglior Attrice Non Protagonista arriva per l’interpretazione in Jojo Rabbit nei panni di Rosie Betzler.

L’ultima, in ordine di tempo, era stata Cate Blanchett nel 2008. L’attrice fu candidata per Elizabeth: The Golden Age e Io non sono qui. Prima di lei era toccato anche a Al Pacino e Sigourney Weaver.

Riuscirà Scarlett Johansson a portare a casa almeno una delle due statuette? I pronostici non la danno tra le preferite, anche se Storia di un matrimonio ha commosso il pubblico, diventando subito un piccolo cult. Per l’attrice queste sono le prime due candidature a un premio Oscar nella sua carriera, nonostante abbia già vinto premi prestigiosi in passato. Tra gli altri un BAFTA e un Boston Society of Film Critics per Lost in Translation – L’amore tradotto, e un Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice per Lei alla Festa del Cinema di Roma.