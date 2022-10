Laura Pausini festeggia la prima comunione della figlia Paola e parla del compagno

La figlia di Laura Pausini e di Paolo Carta ha ormai 9 anni e ha festeggiato il giorno della sua prima comunione insieme a mamma e papà. Emozionatissima la cantante che ha pubblicato le foto della cerimonia e della festa, insieme a tutta la famiglia e gli amici. Nel post su Instagram che la ritrae insieme ai due grandi amori della sua vita, Paolo e la piccola Paola, Laura si dichiara molto fortunata perché ha gli affetti vicini e sua figlia sta crescendo rispettosa del mondo e degli altri esseri umani, quindi da mamma non potrebbe essere più orgogliosa.

Per la festa la cantante ha scelto un romantico vestito a balze con una fantasia fiorata, la piccola Paola invece ha preferito un abito in pizzo Sangallo, ovviamente bianco. Le foto sul profilo social di Laura Pausini raccontano una festa spensierata, fatta di scherzi e di risate, con tante foto in pose buffe e l’immancabile presenza di Paolo a vegliare sulle sue donne. La bambina era stata protagonista già di un altro video estivo di Laura Pausini nel quale aiutava la mamma che aveva bevuto un po’ troppo.

La cantante non ha mancato di rispondere anche ad alcune domande dei numerosi fans che si sono complimentati per la bella famiglia. A chi le chiedeva come mai lei e il compagno Paolo Carta non fossero sposati, Laura ha risposto che anche senza fede al dito sono una famiglia da oltre 17 anni e si amano come il primo giorno. Il matrimonio non è una loro priorità ma prima o poi ci sarà, comunque quando Paola sarà abbastanza grande per prendere parte alla gioia di un momento così importante.