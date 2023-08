Ilary Blasi cambia look, la conduttrice dice addio al biondo

Periodo di grandi cambiamenti per Ilary Blasi: dopo l’inizio della sua relazione con Bastian Muller, imprenditore tedesco di 36 anni, la showgirl ha scelto di cambiare look, abbandonando un elemento che da sempre la contraddistingue.

Blasi è appena rientrata a Roma, dove vive, dopo aver passato le vacanze con i figli e la famiglia. Quest’estate la conduttrice è stata vista spesso con il nuovo compagno, con il quale ha trascorso le vacanze prima in Brasile e poi a Cortina d’Ampezzo, sulle Dolomiti.

Ma Ilary Blasi, che tiene sempre aggiornati i suoi fan tramite il suo profilo Instagram, ha documentato un altro importante evento: l’abbandono degli storici capelli biondo chiarissimo, sostituiti ora da un castano chiaro, colore che sfoggiava agli inizi della sua carriera come Letterina di Canale 5.

Nelle storie, postate da Ilary Blasi stessa, viene immortalato lo svolgimento: la conduttrice, seduta sulla sedia del lavabo, inquadra il parrucchiere mentre è intento ad applicare la tinta sui suoi capelli. Poi, nelle foto successive, una Ilary Blasi soddisfatta sfoggia la sua nuova chioma mentre cammina di spalle allontanandosi dall’obiettivo.

La tonalità scelta dalla showgirl per sostituire il biondo si chiama toffee blonde ed è un castano molto chiaro, dalle sfumature dorate e caramello, come dice il nome stesso.

Artefice del nuovo look della showgirl è la sua hair stylist di fiducia, Alessia Solidani, che da sempre segue Blasi in tutte le sue acconciature televisive. In un post, scrive: “Oggi cambio look!! Toffee blonde! Per la nostra Ilary Blasi venuta da Solidani. Via il biondo e si sceglie per l’autunno una tonalità di tendenza il toffee. Che ne pensi?”