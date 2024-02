Laura Pausini e gli auguri alla figlia Paola: "Tu sei la mia dimora naturale"

Laura Pausini ha scritto dei dolci auguri social alla figlia Paola: la sua primogenita, avuta dal marito Paolo Carta, compie oggi 8 febbraio 2024 undici anni.

Per farle gli auguri, la cantante di Solarolo ha scelto di dedicarle alcune strofe della sua canzone Dimora naturale:

Perché sei il posto più bello che ho visto sulla mappa del mondo,

Quello che fra tutti preferisco

In cui farò sempre ritorno…

E ti ho sentito a me uguale da sempre,

dal primo giorno

Noi non ci siamo mai lasciate le mani neanche per un secondo… Perché io ti ho chiamato ‘casa’ dal primo momento,

Tu il soffitto ed io il pavimento,

Le pareti portanti sono un sentimento,

Le tue braccia la stanza dove mi addormento…

E se mi stringi non c’è un altro posto

dove vorrei andare, dove vorrei abitare…

In questo tempo dove tutto cade,

Tu sei la mia dimora naturale

“Buon Compleanno Bambina Mia (11 anni!)”, ha poi concluso la cantante, a corredo di una foto insieme alla figlia. La canzone è estratta dal suo ultimo lavoro, Anime parallele, uscito il 27 ottobre 2023, e non è stata scelta a caso: nell’album, infatti, sentiamo anche la voce della figlia, che duetta insieme alla mamma sia nella versione italiana del brano che in quella spagnola.

In occasione dell’imminente pubblicazione dell’album, Laura Pausini aveva pubblicato su Instagram un video nel quale appariva in sala di registrazione con la figlia: “Quindi questa canzone l’abbiamo cantata insieme. Ti sei sentita bene?”, le aveva chiesto. “Non so se l’ho fatta bene o no”, aveva replicato la piccola Paola. “Secondo me sì. Devi essere molto contenta. Dammi la mano: congratulazioni, brava. Sei stata molto brava”, aveva quindi detto Laura Pausini. Poi, la dolcissima risposta della figlia: “Ho imparato da te”.

In una recente intervista a Grazia, Laura Pausini aveva detto di Paola: “Ha la mia apertura istintiva verso il mondo, ma per quanto riguarda quello che sente e che pensa è introversa come Paolo (…) Sono curiosa di lei e di quello che diventerò io, attraverso di lei. È così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa”.