Bianca Balti e Matilde Lucidi, stesso beauty look per mamma e figlia a Parigi

Il rapporto che unisce Bianca Balti e la figlia Matilde Lucidi è ora davvero fortissimo, nonostante vivano separate in seguito alla decisione della ragazza di stare con il papà a Parigi. Oggi la giovane ha 16 anni e sembra avere deciso di ispirarsi alla mamma anche in fatto di look, come capita spesso a molte sue coetanee.

Del resto, Bianca è ancora oggi una delle top model più apprezzate a livello mondiale ed è consapevole di come il successo le abbia permesso di superare i momenti difficili avuti nella sua vita, compresa la dipendenza dalle droghe, come lei stessa ha ammesso. Ora tutto questo è alle spalle, come aveva ammesso festeggiando l’anniversario del giorno in cui ha smesso di bere.

Matilde ha ereditato certamente da Bianca la passione per il fashion ed è per questo che appena ne hanno la possibilità le due presenziano insieme alle sfilate in modo da vedere da vicino quali siano le prossime tendenze. Questo è quello che hanno fatto in occasione della presentazione della collezione di Off-White avvenuta nella capitale francese, dove era impossibile non restare incantati.

I più attenti hanno subito notato la somiglianza tra Bianca Balti e Matilde Lucidi, che non riguarda solo l’aspetto fisico, ma anche il loro beauty look, che potrà essere di ispirazione per molti. Entrambe hanno scelto uno smokey eye, che sta diventando ormai sempre più diffuso e che esalta al massimo anche i loro occhi nonostante siano di colori diversi (azzurri per la musa di Dolce & Gabbana, castani per la ragazza). La tonalità di ombretto è infatti la stessa, così come il rossetto, un beige nude con riflessi caldi. La 38enne ha puntato solo su una leggera sfumatura, mentre la più giovane ha aggiunto una matita di colore blu. Il tutto, però, a ben vedere, appare lo specchio l’uno dell’altra.

Differenti invece acconciature e outfit: Bianca ama avere i capelli raccolti, mentre Matilde preferisce avere i capelli sciolti e lisci fino alle spalle, mentre per quanto riguarda i colori degli abiti la prima ha puntato sul nero, mentre la seconda ha scelto un vestito blu elettrico attillato che mette in risalto il suo fisico.