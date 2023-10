Laura Pausini sull’amore per il marito Paolo Carta: “C’è un’attrazione pazzesca”

Laura Pausini, prossima all’uscita del suo nuovo album, Anime Parallele, il 27 ottobre 2023, ha rilasciato un’intervista a Gente. Alle pagine del giornale l’artista ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto con il marito Paolo Carta e con la figlia che i due hanno in comune, Paola.

“I nostri amici dicono che non siamo normali”, esordisce scherzosamente la cantante. “Abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui è un po’ chiuso, riflessivo e ancora oggi mi chiedo ogni tanto che cosa starà pensando”, racconta.

Stiamo sempre appiccicati e c’è ancora un’attrazione pazzesca. Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte, ma lasciamo l’altro libero di essere com’è.

Convolati a nozze nel 2023, i due si erano conosciuti nel 2005, quando il musicista era già padre di tre figli. Ma per la cantante romagnola questo non è mai stato un problema: “Mi sono innamorata anche di quello: di com’era con loro”, dice. Poi, nel 2013, è arrivata Paola.

“È così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa”, dice Laura Pausini. E pare che la bambina abbia già manifestato un certo desiderio di indipendenza. “Io non voglio che si allontani troppo – dice la cantante –. L’altro giorno mi fa: ‘Dopo che ho finito il liceo voglio vivere da sola o con le mie amiche a Londra o in America, magari pure a Roma. Tu mamma potrai stare vicino a me, ma non nello stesso palazzo, eh’. Ti rendi conto? Questa indipendenza mi atterrisce (…) Ha la mia apertura istintiva verso il mondo, ma per quanto riguarda quello che sente e che pensa è introversa come Paolo”, ha concluso.

Oltre al suo nuovo album, la cantante italiana si sta preparando a ricevere un Latin Grammy come ‘Persona dell’anno’, che ritirerà il 16 novembre 2023 al Centro esposizioni e conferenze FIBES di Siviglia, in Spagna. “Immensamente grata e onorata”, ha commentato su Instagram.