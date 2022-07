Uomini e donne è andato in vacanza, ma tornerà a settembre 2022 per tenere compagnia al pubblico che si trova davanti alla Tv nel corso del pomeriggio, pronti a conoscere gli aggiornamenti sulle novità sentimentali dei suoi protagonisti. Tra questi c’è certamente Armando Incarnato, uno dei “cavalieri” del “trono over” presente in studio ormai da anni ma che ancora non è riuscito a trovare il grande amore.

Il pensiero del pubblico nei suoi confronti non è sempre stato tra i più positivi, anzi c’è chi sostiene che lui continui a prendere parte alla trasmissione soprattutto per farsi pubblicità e non certamente per conoscere una donna con cui costruire il futuro. Anzi, non sono mancate le critiche da parte dei telespettatori per il suo modo di fare “pettegolo“, che lo porta a parlare di quello che gli altri fanno al di fuori del programma e non di se stesso.

Chi segue la trasmissione condotta da Maria de Filippi sa inoltre bene come lui ami cambiare frequentemente look ai suoi capelli. Una sorta di “deformazione professionale”, visto che lui è rappresentante di prodotti per saloni di bellezza.

Alcune delle sue pettinature sono apparse però decisamente bizzarre, al punto da scatenare ironia sui social, come capita spesso in questi casi. Uno dei telespettatori del dating show di Canale 5 ne ha approfittato per fare un video che vuole essere una sorta di “collage” in cui è possibile rivedere le trasformazioni messe in atto nella stagione Tv 2022-2023.

#stilevero #italianstyle #haircut #uominiedonne #uominiedonneofficial #ued #trash #armandoincarnato @isssamell Rispondi a @gliocchidiwondy ARMA FASHION STYLE ✨💈 #promessa #napoli @armandoincarnatoofficial ♬ I'll Be There for You (TV Version with Dialogue) - The Rembrandts Ilaria Macchi 13:49 (3 minuti fa) a me

Il diretto interessato si è reso conto di quanto stava accadendo alle sue spalle, ma non ha certamente reagito con tono accomodante. Anzi. “Voi cosa ne pensate, perché io cambio sempre look? È facile quando uno vuole stare per c***i suoi, ogni sei/otto giorni cambia colore di capelli, come una volta facevano quelli che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere […] Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambiamenti di look, ma non hanno capito che li prendo per il culo. Quando capirete chi sono e com, sarete diventati vecchi. E come mi piace mandarvi al manicomio, fanne una altro di video e domani mi monto le extensions” – sono state le sue parole tramite il suo profilo social. L’uomo ha concluso lo sfogo con la faccia da pagliaccio horror.

Ma non è finita qui. Successivamente ha voluto rispondere tramite un post social, in modo tale da chiudere definitivamente la vicenda. “La bellezza è soggettiva l’intelligenza no! Il 70% delle pecore che commentano in maniera negativa la mia persona non possiede ne l’una né l’altra cosa, è un dato di fatto … Siete capre fatevene una ragione” – ha scritto.