La prima serata dell’Eurovision Song Contest 2022, in onda su RaiUno il 10 maggio, è stata un successo. Al PalaOlimpico di Torino, Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini ha tenuto il timone della serata dove si sono esibiti i primi 17 concorrenti.

La voce di Strani Amori ha letteralmente acceso di colore il palco con i suoi abiti total pink, disegnati per l’occasione (e per lei) da Valentino e dal direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli. Tre long dress fucsia acceso, il colore che ha dominato le passerelle delle ultime sfilate di moda, con cui Laura Pausini ha tenuto banco e incantato la platea.

Tre diversi abiti, tutti a strascico e in linea con la collezione Pink PP. Il primo look con cui l’artista internazionale è entrata in scena era un capo in crêpe con gonna geometrica. Subito dopo ha sfoggiato l’abito-cappa interamente ricamato di lustrini, e con profondo scollo. E per finire, Laura Pausini ha chiuso questa prima serata della kermesse con un abito lussuoso, in broccato tempestato di cristalli, con gonna ampia e scollo a barchetta.

“Per Laura ho studiato quattro look in Pink PP. – ha spiegato Piccioli a Vogue – Lavorare sul monocromo consente una neutralizzazione dello sguardo e una concentrazione sui dettagli tecnici del capo. (…) Inoltre mi piaceva l’idea sacra e profana, un omaggio al Rinascimento e allo spirito edonistico di Laura. (…) Gli abiti diventano di chi li indossa e non viceversa. Laura deve esprimere sé stessa e la sua creatività, in ogni momento e senza limiti”

Per il make-up, la padrona di casa della gara canora, ha scelto di restare sulla monocromia in tinta con gli abiti, puntato tutto su uno smoky eyes fucsia intenso. “PINK come la vita, la musica, il rinascimento e la pace”, aveva detto Laura Pausini presentato in anteprima i look della prima serata dell’Eurovision Song Contest, e mostrando ai follower su Instagram le foto.