Il quinto live di X-Factor si è chiuso con due eliminazioni molto contestate. A lasciare il talent show musicale in onda su SkyUno ogni giovedì sono stati la cantante Nika Paris (della squadra di Mika), che ha perso al ballottaggio contro BALTIMORA e Le Endrigo (la band del roster di Emma) che hanno perso contro FELLOW.

E proprio i ragazzi di Emma si sono esibiti con il loro brano PANICO, realizzato da tre dei quattro componenti della band (Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini), mentre la produzione è stata realizzata da Frenetik&Orang3. PANICO è un vero e proprio grido d’aiuto, un canzone che invia un messaggio forte e profondo a chi soffre di attacchi d’ansia e di panico. Un altro tema forte, insomma, dopo quello gridato nella loro canzone Cose più grandi di te, manifesto della band contro il sessismo e la mascolinità tossica imposta dalla società.

Il messaggio della band è arrivato forte e chiaro (quanto meno al pubblico in studio e a casa), ma non ha convinto i giudici: Mika, infatti, ha votato per eliminare la band, Emma, naturalmente, ha puntato il dito contro FELLOW. Un po’ interdetto dal ballottaggio, Manuel Agnelli alla fine, ha deciso di cacciare Le Endrigo, affermando che trova FELLOW “più a fuoco” nel suo percorso d’artista. È stato Manuelito, alla fine, a decidere la sorte della band: “È doloroso ma devo farlo, a malincuore elimino Le Endrigo“, ha affermato il cantante chiudendo definitivamente il ballottaggio.

La reazione degli utenti su Twitter non si è fatta attendere, e sono stati in molti a contestare la decisione dei giudici. C’è stato chi ha invitato Emma “ad uscire il disco” affinché la band possa aprire i suoi concerti, e chi ha commentato semplicemente “sono inca**ato nero“. Ecco alcune reazioni degli utenti alla notizia dell’eliminazione della band.

Mi distraggo un attimo e cacciate Le Endrigo. Avete un bidone della spazzatura al posto del cuore (e delle orecchie) semi cit. #XF2021 — PaolaGallo 📢 (@OndeFunky) November 25, 2021

ma come vi viene in mente di far fuori le endrigo ma siete tutti scemi? #XF2021 pic.twitter.com/zrTSOvrkxh — ilæ ♌︎ (@sonoilae) November 25, 2021

Io che affronto l’eliminazione de Le Endrigo #XF2021 pic.twitter.com/4IYbuKQkfw — Vincenzo Casilli (@twitcasi_) November 25, 2021