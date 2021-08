Mika: il cantante compie 38 anni e si prepara per X Factor 2021

Mika, 38 anni il 18 agosto 2021, sarà ancora nel team di giudici di X Factor 2021. Il cantante libanese, classe 1983, è alla sua quinta presenza nel talent show musicale: precedentemente aveva partecipato alle edizioni numero sette, otto, nove e quattordici. Ha iniziato la sua ascesa al successo nel 2007 grazie al singolo Grace Kelly, contenuto nel disco d’esordio Life in Cartoon Motion che ha scalato le classifiche di numerosi paesi e gli è valso quattro World Music Awards.

Il suo secondo album, The Boy Who Knew Too Much, è stato pubblicato nel 2009 e contiene canzoni note come We Are Golden e Kick Ass ed è stato certificato disco di platino. The Origin of Love è il terzo album, uscito il 25 settembre 2012. Il quarto disco di MiKa è No Place in Heaven, pubblicato in versione digitale il 15 giugno 2015 e su supporto fisico il giorno seguente, mentre il suo ultimo lavoro discografico in studio risale al 2019 ed è My Name Is Michael Holbrook.

Terzo di cinque fratelli Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr., si trasferisce con la sua famiglia a Parigi nel 1984 a causa della guerra civile in Libano. All’età di nove anni si trasferisce a Londra dove frequenta il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e, per tre anni, il Royal College of Music. Ha cominciato a comporre canzoni sin da piccolo, spaziando tra vari generi: è riuscito a farsi conoscere attraverso una pagina personale su MySpace, venendo notato da un discografico che gli propone un contratto per pubblicare Grace Kelly.

Dopo un’iniziale reticenza sulla sua vita sentimentale, Mika nel 2012 ha fatto coming out. L’artista è legato da tanti anni ad Andrea Dermanis, un documentarista che ha incontrato il cantante dietro le quinte di uno show televisivo dove era ospite. La coppia è molto discreta, ma nelle occasioni in cui viene fotografata appare sempre molto sorridente e affiatata.

Il cantante è attualmente impegnato nelle selezioni per X Factor insieme a Emma, Hell Raton e Manuel Agnelli. Nella nuova edizione del programma, che andrà in onda su Sky e Now il 16 settembre 2021, ci saranno alcune novità. Una su tutte è che i giudici dovranno portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band.