Leone e Vittoria Ferragnez baby prodigio, parlano fluentemente tre lingue

Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni hanno una caratteristica che pochi bambini della loro età hanno, cioè conoscono già diverse lingue. I Ferragnez, al secolo Chiara Ferragni e Fedez (Federico Lucia), da sempre fanno molto parlare di sé per le loro iniziative spesso lodevoli. Molte altre volte attirano le critiche del pubblico per il loro stile di vita dispendioso e per l’eccessiva esposizione dei bambini, ma chi li segue attentamente avrà notato che i due bambini già ora parlano tre lingue.

Leone Lucia Ferragni è il primogenito di 4 anni e frequenta il secondo anno di asilo, i genitori non hanno scelto una scuola qualunque per il primogenito, ma la prestigiosa Saint Louis School a Milano. Si tratta di un campus bilingue dove Leone studia italiano, cioè la lingua madre, e inglese. A ciò deve essere aggiunto che anche Chiara, che ha vissuto all’estero a lungo prima di sposarsi con Federico Lucia, parla fluentemente anche l’inglese. Di conseguenza il piccolo è abituato a queste due lingue.

Lo stesso vale per la piccola Vittoria che sicuramente ha una proprietà di linguaggio meno ampia del fratello maggiore, ma ugualmente poliglotta. Italiano e inglese non sono per le sole due lingue parlate dai baby Ferragnez, infatti parlano bene anche lo spagnolo. Anche in questo caso c’è dietro una precisa scelta dei genitori, infatti le due tate che si occupano dei bimbi e che vivono in casa Ferragnez sono di madrelingua spagnola e stanno insegnando ai piccoli a parlare tale lingua. Ecco perché nei divertenti video postati spesso sui social da Chiara e Fedez si sentono i bambini interloquire nelle tre lingue senza particolari ostacoli.