Letizia Ortiz: l’abito smoking blu la incorona regina di stile

Il look glamour di Letizia Ortiz, indossato durante la prima apparizione ufficiale dell’anno, anticipa le tendenze moda del 2020. La Regina di Spagna e Re Felipe hanno preso parte alla tradizione Parata Militare di inizio anno a Madrid, lo scorso 6 gennaio.

Letizia ha indossato un abito cappotto blu, in linea con la tendenza del colore Pantone 2020, con uno spacco che mostrava le gambe toniche. Si tratta di un abito smoking, che sarà il protagonista dei red carpet del 2020. La Pasqua Militare è la tradizionale parata che si tiene ogni anno in occasione dell’Epifania a Madrid sin dal 1782.

Il vestito lungo, come vuole la tradizione in questo evento, ha uno scollo a V ed è regolato in vita da un bottone-gioiello, costituito da una perla circondata da diamanti e zaffiri, unica nota che spezza il look total blu. Décolleté in suede firmare Carolina Herrera, capelli raccolti, trucco naturale, Letizia Ortiz non eccede eppure riesce ad avere tutti gli occhi puntati su di se. Non si conosce lo stilista dell’abito, che pare sia di alta sartoria, forse disegnato su misura per l’occasione.

Gli orecchini di perle, che in precedenza appartenevano alla contessa di Barcellona, ​​sono stati un regalo di fidanzamento dei suoceri, la Regina Sofia e il Re Juan Carlos, nel 2003. Letizia Ortiz non li indossava dalla festa pre-nuziale del 2004.

Vecchio e nuovo, tradizione e trend del momento, l’anno è appena iniziato ma la Regina di Spagna è già tra le più eleganti di questo 2020, che la vedrà impegnata su molti fronti. Cultura, beneficenza, incontri di Stato, dopo un 2019 sui passi (almeno per il look) di Kate Middleton e Meghan Markle, Letizia Ortiz è pronta a essere lei a dettare i look del momento.