Il soprabito reale di Letizia Ortiz è un cappotto teddy nero effetto peluche

Letizia Ortiz torna a far parlare dei suoi splendidi look e, per dare il benvenuto al nuovo anno, si è fatta notare durante un’apparizione pubblica alla Pascua Militar, con indosso un soprabito elegante e chic.

Si tratta di un cappotto teddy nero, protagonista del primo outfit 2022 indossato dalla Regina di Spagna. Ortiz è arrivata salutando tutti con un cenno della mano, accanto al marito, re Felipe. La coppia ha presenziato all’evento della Pasqua Militare, che si celebra ogni 6 gennaio a Madrid, per segnare l’inizio dell’anno militare nel Paese.

La Reina, con occhi sorridenti che spuntano dalla mascherina, per l’occasione ha scelto un long dress con maniche lunghe e cinta annodata in vita. L’abito è caratterizzato da una scollatura a V e dei grandi bottoni ton sur ton sul davanti.

Per proteggersi dal freddo, poi, ha optato per un soprabito corto nero, dall’effetto peluche. Il mantello è adagiato sulle spalle in modo raffinato, dandole la possibilità di rimanere al caldo senza nascondere l’elegante vestito dalle tonalità blu navy.

Un capo moderno che ha dato un tocco di vivacità all’intero outfit, smorzando il tono regale del look, ma contribuendo a donare alla Regina l’aspetto chic che non si fa mai mancare.

Come accessori (sempre presenti), un paio di décolletée scure con tacco sottile e plateau ai piedi, mentre degli orecchini splendenti brillano sotto il sole. Regina anche nello stile, Ortiz appare più in forma che mai dopo le feste natalizie, suggerendoci immediatamente l’abbigliamento da replicare appena possibile per i prossimi outfit invernali.

Il cappotto teddy si conferma quindi un soprabito versatile, adatto a qualunque occasione, di giorno e di sera. Perfetto per essere abbinato al casual ma anche al glamour e garantirci un’aria cool ad ogni tipo di evento.