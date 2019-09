Letizia Ortiz: elegante con l’abito sexy che mostra le gambe

Letizia Ortiz ha mostrato le gambe in un elegante e sexy abito blu navy, firmato Maje. La Regina di Spagna ha scelto, infatti, un vestito con due profondi spacchi, che hanno messo in evidenza il suo fisico tonico.

Tornati a pieno regime dopo le vacanze di famiglia a Palma di Maiorca, Letizia e Re Felipe hanno tenuto la solita udienza settimanale presso il Palazzo di Zarzeula, a Madrid.

La Regina di Spagna indossava un abito blu scuro con paillettes dorate. La parte superiore del vestito scendeva larga e comoda, mentre la gonna fluente aveva due spacchi sul davanti, che mostravano appunto le sue gambe toniche mentre camminava.

Pare che l’abito, già ricercatissimo sul web, sia del marchio francese Maje. Non se ne conosce il prezzo, ma sembra che capi simili dello steso brand possano costare tra i 300 e i 600 euro. In abbinamento, Letizia Ortiz ha scelto un paio di scarpe con tacco scamosciate blu.

Un look per qualcuno più serale, ma che ha ribadito la grande passione della sovrana per la moda. A un occhio più attento non è sfuggito che lo stesso abito era stata indossato da Juliana Awada, la First Lady argentina. L’occasione era stata proprio la visita ufficiale nel paese dei Reali di Spagna, lo scorso marzo.

In attesa di svelare i suoi tanti outfit per il lungo autunno pieno di impegni, Letizia continua a vestire molto casual quando esce con le figlie, le Principesse Leonor e Sofia, come in occasione della visita in ospedale al Re Juan Carlos, operato al cuore la scorsa settimana. Giacca di pelle, t-shirt e pantalone bianco, un look semplice ma sempre vincente.