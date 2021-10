Minigonna, gli abbinamenti dell'Autunno-Inverno 2021/2022

Capo evergreen che non conosce stagione, la minigonna torna ad animare i look della stagione invernale. Come? Con il suo stile audace e sensuale e il suo mood rivoluzionario ereditato dagli anni ’60 quando per la prima volta divenne simbolo dell’emancipazione femminile. La minigonna mostra i suo lato più classico e contemporaneo nella moda dell’autunno inverno 2021/2022 sorprendendo per le infinite possibilità di abbinamento.

Ma, come abbinare la minigonna in inverno? Con lunghi maglioni in lana, crop top e cardigan avvolgenti. Grande ritorno dagli anni ’90 anche della gonna a pieghe con cui creare dei deliziosi look in stile college e da mixare con elementi rock come borchie e anfibi. Via libera anche alla versione classica a tubino avvitata lungo i fianchi da abbinare a lunghi blazer o giacche corte in tweed per creare tailleur eleganti e formali.

Le minigonne della moda autunno-invero 2021/2022 sfidano le lunghezze e si propongono nella versione classica corta appena sopra il ginocchio o sorprendentemente cortissima che scopre completamente e gambe. Le gonne corte della stagione autunnale impongono di osare con lo stile e sfidare le basse temperature in compagnia di collant coprenti e colorati, calze a rete o velate con logo in vista.

Per chi non ha paura di soffrire il freddo delle giornate invernali può essere indossata anche senza calze ma rigorosamente insieme agli stivali. Vediamo come abbinare la minigonna dell’autunno-inverno 2021/2022.

Minigonna a tubino + giacca corta

Classica e senza tempo, la minigonna è tra i capi immancabili da avere nel guardaroba e si conferma un must have in ogni stagione. Nella versione a tubino avvitata lungo i fianchi diventa il pezzo mancante per comporre un tailleur ad alto impatto di stile. Come il classico completo composto da minigonna e giacca corta in tweed di Chanel, simbolo della Maison francese, a cui viene aggiunto un tocco contemporaneo dato da un paio di sensuali calze a rete e scarpe con tacco basso dorate.

Minigonna in lana + pullover

Per creare look adatti per la vita frenetica di tutti i giorni in grado di donare comfort e rimanere al caldo, la gonna in lana è il giusto compromesso per sfoggiare uno stile casual. Tra gli abbinamenti più versatili dell’autunno-inverno 2021/2022 la minigonna in lana si indossa facilmente con pullover in maglia di lana tricot colorati e oversize, per essere alla moda ma in tutta comodità

Minigonna extra small + blazer

Le tendenze moda dell’autunno-inverno 2021/2022 portano in passerella una novità: le minigonne accorciano ancora di più la loro lunghezza diventando extra small. Pioniere di questa tendenza è Valentino che dedica la sua collezione fall-winter 2021/2022 al ritorno della minigonna in versione cortissima da abbinare con un long blazer e scarpe con tacco che slanciano ancora di più la figura.

Minigonna con spacco + dolcevita + parka

Metti insieme una minigonna con spacco, un pullover dolcevita e un parka per avere un outfit casual chic pronto all’uso. Lo sa bene Michael Kors che in passerella presenta un look ideale per tutti i giorni per passare dall’ufficio all’aperitivo delle 18 con le amiche. Il tocco chic? Un paio di décolleté colore nude abbinate a una gonna mini a quadretti con spacco.

Minigonna a vita alta + maglia a maniche lunghe

La minigonna a vita alta è tra i modelli più versatili dell’autunno-inverno 2021/2022 che offre diverse possibilità di abbinamento. Un esempio? La gonna satinata a vita alta di Zara da indossare insieme a una maglia a maniche lunghe minimalista ed essenziale e un paio di stivali camperos. Il tocco di stile ? Un foulard da annodare al collo che è il dettaglio chic con cui completare il look.

Minigonna a pieghe + anfibi e calzettoni

Non solo con stivali e décolleté, la gonna a pieghe dell’autunno-inverno 2021/2022 può essere abbinata a maxi anfibi color nero dall’allure rock e un paio di calzettoni in lana e in spugna. L’idea di look proviene dalla collezione Philosophy dove una minigonna con pieghe dà vita a un look contemporaneo in stile college.