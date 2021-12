Gonna in maglia, le idee per abbinarla

Che siano corte o a matita, c’è una nuova tendenza tanto amata dalle influencer e star internazionali: stiamo parlando della gonna in maglia. Avvolgente, morbida e confortevole: è il capo di abbigliamento perfetto per comporre look cozy con cui proteggersi dal freddo dell’inverno senza rinunciare allo stile.

I modelli sui quali puntare sono quelli mini o a matita aderenti che lasciano scoperte le gambe oppure da abbinare a collant coprenti colorati. Osservando i look delle fashion influencer possiamo affermare che c’è un modo in particolare per indossare la gonna in maglia: in set coordinati total knit, con cui passare dalla città alla montagna, da portare anche la sera nelle occasioni non troppo eleganti.

Le gonne in maglia conquistano per le trame e il ricamo dall’effetto tridimensionali ma non mancano i modelli più tradizionali in lana rasata molto dall’allure elegante e sofisticata. A ruota, lunghe, corte o midi via libera alle gonne in maglia soffici, colorate e ultra calde.

Gonna in maglia a matita e crop top in lana

Tra i tanti look a cui ispirarsi per indossare la gonna in maglia per l’ufficio, il tempo libero o l’aperitivo c’è quello di Leonie Hanne. Si tratta di un completo tricot firmato Fendi composto da una gonna a matita aderente e un knit crop top nei toni del beige. La particolarità è il ricamo della maglia di lana effetto tricot che da un effetto tridimensionale e il taglio crop del top in lana a maniche lunghe che lascia fianchi e pancia scoperti per un’allure seducente. Quando indossarlo? Sia in città, sia per una gita in montagna.

Gonna corta tricot

Se siete alla ricerca di un look casual chic per occasioni serali che non richiedano un dress code elegante, la gonna in maglia è la scelta ideale per non patire il freddo mantenendo alta la lancetta dello stile. Un esempio? La gonna in maglia corta indossata da Belen Rodriguez con frange di cristalli sugli orli. Il risultato? Una scelta comoda e versatile con cui stupire nelle notti fredde dell’inverno.

Gonna in maglia lunga

Ideale per una gita in montagna o il tempo libero a fare shopping in città in vista dei regali di Natale tra i modelli sui quali puntare per l’inverno 2021 c’è la gonna in maglia lunga. Scampanata e morbida dalla forme ampie e comode, Gabriela Hearst infonde la natura del Centro e del Sud America nelle fantasie della lana ricamata dagli artigiani italiani. La abbina a un pullover colorato e completa il look con una paio di ankle boots. Il risultato? Un look comodi e caldo.

La gonna in maglia di lana rasata

Classica, elegante e senza tempo, la gonna in maglia di lana ritrova la sua allure più bon ton e sobria nel modello rasato realizzato in cachemire. Il look a cui ispirarsi è quello di Hailey Bieber che abbina la gonna a matita a vita alta e pinces con il blazer corto.