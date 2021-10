Gonne lunghe, a chi stanno bene e i modelli sui quali puntare

Comode oltre misura e calde al punto giusto, le gonne lunghe sono l’alternativa ai classici pantaloni per la stagione invernale. La moda autunno-inverno 2021/2022 lancia in passerella modelli ampi e scampanati o, al contrario, attillati e a tubino che avvolgono la silhouette.

Per quanto riguarda la lunghezza degli orli, le tendenze invitano a indossare modelli lunghi appena oltre la caviglia o fino ai piedi. Come indossarle? Gonne e stivali flat sono la combo perfetta per look comodi e disinvolti, invece putate su scarpe con tacco per slanciare la figura.

In città, al parco, al lavoro o al ristorante, le gonne lunghe ravvivano i look invernali con design ricercati e con colori e fantasie dal tocco artistico.

Gonne lunghe: a chi stanno bene?

Comode e versatili, le gonne lunghe sono amate per la loro capacità di donare femminilità senza scoprirsi troppo. Tuttavia potrebbero accorciare otticamente la figura e, per tale motivo, necessitano di essere indossate con qualche accortezza in più. Per chi ha un fisico snello e gode di centimetri in altezza via libera a gonne lunghe a tubino e a matita da indossare anche insieme a sneakers, mocassini o ballerine. Per i fisici con rotondità e per chi non gode di altezze statuarie basterà indossare scarpe con qualche centimetro di tacco per slanciare la silhouette e dare proporzione al corpo, puntando su gonne lunghe morbide e svasate.

Gonne lunghe: i modelli sui quali puntare

La vita alta è la caratteristica essenziale per scegliere il prossimo modello di gonna lunga da indossare. La gonna lunga nera è il capo essenziale da avere sempre nel guardaroba invernale perché è facile da abbinare e per costruire outfit sia da giorno, sia da sera.

Via libera anche alle gonne in maglia di lana con trama a costine e dettagli tricot, perfette per le giornate più fredde (da indossare in ufficio e durante il tempo libero). Molto apprezzato è poi il trend delle gonne con spacco che, grazie alla loro allure sensuale, sono perfette per la costruzione di look più audaci. Infine, le gonne in tulle che con le loro trasparenze sono perfette per un nude look sofisticato e si possono abbinare a collant colorati e calze a rete.

Gonna lunga in lana con spacco

La gonna lunga in lana è una coccola tutta da indossare e che rivela il lato più femminile se con spacco laterale o frontale. Un modello sul quale puntare? La gonna lunga in lana di Altuzarra declinata nel delicato colore del rosa, perfetta per look da tempo libero.

Gonna lunga scampanata in pelle

S.O.S. look da ufficio? La gonna lunga scampanata è la soluzione da indossare anche nella versione in pelle per un outfit formale ma ricercato. Come il modello di Chloè in pelle marrone con cintura in vita da abbinare a una classica camicia bianca e un paio di stivali flat.

La gonna lunga animalier

Tra le fantasie più in voga della moda autunno-inverno 2021/2022, la stampa animalier è declinata su modelli di gonne lunghe dallo stile wild, ma perfette da indossare anche in città per un look metropolitano. Come abbinarla? Con pullover e accessori total black (come suggerisce Zara).

Gonna lunga colorata

Per un inverno all’insegna del colore, il modello di gonna lunga sul quale puntare è quella colorata nei toni bold e vivaci. Come la gonna lunga a portafoglio di Alberta Ferretti color verde prato (nuances must have di stagione) da abbinare in color block alle sfumature del blu.

Gonna lunga in tulle

Stravagante e chic la gonna lunga in tulle è tra i modelli da avere nel proprio guardaroba per comporre look ideali per eventi mondani e serate raffinate. A conquistare sono i giochi di trasparenze che evidenziano le gambe da coprire con collant colorati e calze a rete. Un esempio? Il look punk chic di Dior con gonna lunga in balze di tulle fucsia indossata insieme a un pullover animalier ton sur ton.