L’inverno è alle porte e non vogliamo certo farci trovare impreparati, nemmeno per quanto riguarda i capi must have che non possono assolutamente mancare nel guardaroba. Per la stagione 2021/2022 a ispirarci ci pensa Levante, che nelle sue Instagram stories ha condiviso la sua esperienza con gli esami relativi alla gravidanza. E lo ha fatto indossando un paio di pantaloni di velluto a coste che ci hanno già fatto innamorare.

A vita alta, morbidi, dalla linea wide leg e con un elastico in vita che avvolge delicatamente il pancione della cantante, i pantaloni a coste color cammello entrano di diritto tra quei capi intramontabili che ognuno dovrebbe avere nel proprio armadio. Perfetto poi l’abbinamento di Levante, semplice ma efficace: un maglioncino nero decisamente fluffy al di sopra e un paio di stivaletti, anche loro neri, con plateau e un tacco largo e comodo, che li rende ottimi per un look da giorno.

D’altronde si sa, il velluto è una di quelle texture perfette per l’autunno e l’inverno: che si tratti di un outfit per andare in ufficio o per uscire la sera, dà sempre un tocco chic ed elegante. Se poi si aggiungono le costine, ecco che il look diventa subito più casual e dinamico. Non a caso per l’inverno 2022 moltissimi brand e maison di moda hanno puntato su questo materiale, declinato in modi sempre diversi. Dai pantaloni ampi e morbidi a quelli più semplici e aderenti, dai blazer alle giacche, passando per gonne corte o midi. Con il velluto, poi, si può giocare anche con i colori: non soltanto il nero o il marrone, ma anche tonalità più accese, come il rosso o il verde, o colori pastello.