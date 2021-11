Levante non si fa mancare nulla. Cantante, scrittrice e ora anche designer di gioielli. La voce di Tikibombom si è cimentata disegnando una capsule collection in collaborazione con il brand Nove25. La linea si chiama Odissea ed è chiaramente ispirata al poema epico che narra le gesta di Ulisse.

Il design è quello classico rivisto in chiave contemporanea e vede quattro anelli e un orecchino in due varianti cromatiche. Uno di questi porta il nome di Chevalier Sirene, un anello scrigno in madreperla. L’altro si chiama Penelope ed è una fedina torchon che si ispira all’attività di tessitura che la donna compiva nell’attesa del ritorno del marito, il colore rosso granato della pietra simboleggia la perseveranza.

Poi Levante ha voluto Polifemo, una superficie materica rocciosa impreziosita dall’incisione grezza di un occhio con zircone nero, a ricordare la bruciatura subita dal ciclope. E infine Chevalier Ulisse un gioiello che raffigura le effici dell’eroe e di Penelope in argento brunito lucido. L’orecchino invece si chiama Circe, simboleggia il bene e il male e trae ispirazione da un modello della classicità, viene proposto in due varianti di pietra.

La cantautrice siciliana presenta così la collezione in un post sul suo profilo Instagram: “Ho ideato per Nove25 una collezione sul viaggio epico più bello di sempre, ODISSEA. Cinque personaggi, cinque visioni, cinque poesie da indossare.(…) ‘Abbiamo per noi dei segni segreti, che noi sappiamo e non gli altri’. Simbolo di speranza e fedeltà, è senza tempo l’amore di Penelope, anche oltre l’attesa del ritorno di Ulisse. È un perenne presente, in una tela che si cuce e si scuce, in un focolare sempre acceso”.