Levante spiega il perché del nuovo look tangerine

Che Levante non sia più mora ma si sia tinta i capelli di una tonalità a metà tra il biondo e l’arancione (precisamente blorange, tangerine o biondo fragola) lo si era notato da alcuni mesi. D’altronde, era stata la stessa cantante a sconvolgere il web pubblicando sul suo profilo Instagram la foto del suo nuovo look ginger completo di sopracciglia sbiancate (bleached brows). Lei, però, non aveva fornito spiegazioni riguardo al gesto (e si sa, un cambiamento radicale ai capelli arriva sempre dopo qualcosa di grosso).

Ora, a TV Sorrisi e Canzoni, Claudia Lagona (così il nome dell’artista all’anagrafe) ha spiegato perché lo ha fatto.

Parlando alla rivista del suo ritorno al Festival di Sanremo 2023, a cui manca da tre anni, Levante ha specificato che si presenterà sul palco “Con lo stesso colore di capelli che avevo nei miei disegnini alle elementari”. Sempre su Instagram, la cantante aveva condiviso la foto di un disegno datato 1993, in cui lei stessa, da bambina, si era disegnata con i capelli color arancione. Nonostante chiaramente fosse mora. “Tu che ti rappresenti con i capelli che hai adesso proprio opera futura”, è stato infatti il commento di un utente.

Levante ha quindi voluto omaggiare il suo lato creativo, un po’ ribelle, ma soprattutto libero che l’ha sempre contraddistinta, fin dai banchi di scuola, per portarlo sul palco dell’Ariston. E lo ha confermato nella didascalia al post, in cui ricordando ha scritto:

Palagonia 25-9-1993. “Claudia parla troppo e disturba”. Io non sono mai stata una disturbatrice, cara maestra, io sono sempre stata libera. Ciao.

Levante arriva sul palco del Teatro Ariston per quella che si sentiva da bambina e canta Vivo, un brano che ha scritto nel periodo del post parto, non semplice, dopo la nascita di Alma Futura.