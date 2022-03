La foto di Levante con sua figlia Alma Futura è un messaggio di speranza

Il 13 febbraio è arrivata una delle notizie più belle dal mondo della musica italiana: la cantante Levante ha dato alla luce la sua primogenita, Alma Futura. La neomamma aveva postato una foto della bimba sul suo profilo Instagram, ringraziando il compagno Pietro Palumbo e lo staff dell’ospedale milanese Humanitas. La cantante non si era ancora mostrata sui social con la piccola Alma, fino al 13 marzo, a un mese dalla nascita della bambina.

Per l’occasione Levante ha pubblicato su Instagram una foto mentre allatta Alma. La cantante si presenta semplice e impeccabile come sempre, con uno stile sobrio. Il messaggio che vuole far passare attraverso questo scatto intimo e pieno di tenerezza è ben chiaro: “Rispondiamo con la vita e col futuro” questa la capture della foto, che non lascia molto spazio all’interpretazione. In un periodo di tensioni e incertezze, Levante ha voluto far passare un messaggio di speranza e di positività ai suoi fan. Alle dure immagini che arrivano da tutto il mondo, e in particolare dal conflitto tra Russia e Ucraina, la cantante contrappone la bellezza della sua bambina e di un gesto così vitale e naturale come l’allattamento.

Nel corso della sua carriera la musicista siciliana si è sempre impegnata a trasmettere messaggi propositivi ai suoi ascoltatori. In particolare, da quando è rimasta incinta, Levante ha usato i social come diario, mostrando i cambiamenti del suo corpo e portando alla luce certi aspetti della maternità. A proposito della sua vita da neomamma, in cui cerca di conciliare quella professionale, l’artista ha scritto: