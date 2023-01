Chiara Ferragni sarà tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2023, dove è stata fortemente voluta da Amadeus. L’influencer sa bene cosa significhi essere al centro dell’attenzione grazie alla sua costante presenza sui social, ma anche per una come lei è quasi inevitabile sentirsi in ansia in vista di una kermesse così importante, dove avrà gli occhi di tutto il mondo addosso.

La 35enne ha così voluto confidare ai suoi follower le sensazioni che prova in questo momento, a distanza di poche settimane dall’evento. “Manca un mesetto a Sanremo e mi sto letteralmente ca*gando sotto” – ha ammesso in un post su TikTok -.

Un utente ha provato a incoraggiarla e l’ha invitata innanzitutto a essere se stessa, consiglio che lei accettato: “Grazie perché mi commuovete ed emozionate sempre con questi messaggi” – è stata la sua risposta.

A quel punto ha invitato i suoi fan a starle vicino: “Anch’io penso che la cosa più importante sia essere me stessa perché non sono una showgirl, non sono una conduttrice, non sono un’attrice. Lo farò proprio nei panni di me stessa, su quello non si può barare. Speriamo bene. Mandatemi tante good vibes.

Anche questa volta, come era capitato in passato, non è mancato qualche hater, che non sembra gradire particolarmente la sua presenza all’Ariston: “Né arte, né parte“.

Una volta conclusa la kermesse canora, Chiara Ferragni potrebbe fare parlare di sé anche per un altro motivo particolare. Si fa sempre più insistente la voce di una nuova gravidanza già in corso, ma almeno per ora né lei né Fedez hanno voluto sbilanciarsi a riguardo. Il tema è stato toccato anche dal rapper nel corso di una diretta Instagram in seguito a una domanda fatta da un utente: “E anche…posso dirlo?”, ha detto lui rivolgendosi alla diretta interessata. A quel punto si sente Chiara che lo invita a non parlarne. A quel punto il giudice di X Factor si è parzialmente sbottonato, sottolineando di voler dire qualcosa in più solo a Festival finito.

Questo non fa che alimentare ulteriormente i dubbi, nonostante le ripetute smentite dell’artista. Non resta quindi che attendere per capire quale sia la verità.