Levante è pronta a diventare mamma: "Come ci si prepara ad un nuova vita?"

Quello della gravidanza è un periodo particolare e decisamente intenso per una donna: mille emozioni che si fanno sentire, la preoccupazione, l’ansia di non farcela, l’impazienza di stringere il proprio bambino. Tutte emozioni che sta provando anche Levante, che nel mese di gennaio diventa mamma per la prima volta. E lo ha condiviso in un dolcissimo post su Instagram, in cui racconta come sta vivendo gli ultimi giorni prima dell’arrivo della sua bimba.

“Siamo fuggiti al mare per questo ultimo weekend prima della nuova vita. Come ci si prepara a una nuova vita? Come sempre: con delle valigie. Penso e ripenso a tutte le volte in cui ho dovuto ricominciare, c’erano delle valigie”,

scrive la cantante sotto una foto con il suo pancione in primo piano, avvolto in un maglioncino bianco a costine, mentre si chiede come cambierà la sua vita una volta che la sua bambina sarà venuta alla luce. Levante però è tranquilla, per niente spaventata da ciò che la aspetta. Anzi, non vede l’ora che arrivi il momento tanto atteso, e nel frattempo si dedica ai suoi nuovi progetti musicali:

“Se ho preparato quella per l’ospedale? Non ancora, lo faccio appena torno a casa. Se sono in ansia? Nemmeno un po’. Ho la indomabile curiosità di guardare in faccia quello che mi aspetta e aspetto. Nell’attesa non me ne sto ferma, ho il pensiero ai nuovi progetti che sono venuti a cercarmi (fortunatamente le cose belle sanno trovarci) e al disco nuovo. Questa foto l’ho scattata ieri… io non smetto di guardarmi i piedi, mi ricordo chi sono stata, la strada che ho fatto e quella che dovrò fare. Oggi vedo anche una collina e penso che mi si è affollato il paesaggio. Febbraio non mi era mai parso così bello da qui”.

Così Levante ha descritto gli ultimi giorni prima del parto: giorni frenetici, di impazienza e curiosità. E impazienti e curiosi si sono dimostrati anche i fan, che hanno commentato, pieni di gioia, il post della cantante.