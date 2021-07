Lil Jolie, chi è la ribelle della musica, ospite a Battiti Live 2021

Dopo Liberi e Farsi male, Lil Jolie torna con un nuovo singolo, Regole, che canterà nella terza puntata di Battiti Live 2021. La kermesse musicale dell’estate, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, andrà in onda – eccezionalmente – su Italia 1 giovedì 29 luglio invece di martedì, causa un cambio di programmazione Mediaset.

Lil Jolie, all’anagrafe Angela Ciancio, ha ventuno anni, proviene dalla Terra dei Fuochi e ha iniziato a prendere dimestichezza con il canto esibendosi in cover acustiche su YouTube. Il suo nome d’arte è un omaggio all’attrice Angelina Jolie, di cui la cantante è diventata fan dopo aver visto il film Ragazze interrotte.

Amante del rock, Lil ha cominciato a studiare chitarra da bambina e nel 2018 ha iniziato a pubblicare i primi pezzi su SoundCloud. Il suo primo singolo, Addio ha totalizzato oltre 28mila ascolti sulla piattaforma musicale, mentre Liberi ha superato i 23mila. Il suo talento è stato notato da Close Listen, produttore dei Tauro Boys, grazie al quale Lil ha iniziato ad affermarsi nel panorama della musica italiana.

Farsi male, prodotta appunto da Close Listen con la collaborazione di Vipra, dei Sorrowland, è uscita il 10 ottobre 2019 e ha raggiunto oltre 160mila stream su Spotify. Ad aprile 2020 è tornata con il singolo Diamanti, mentre con Ketama126 ha pubblicato Panico. Il suo ultimo singolo, Regole, è un viaggio all’interno della vita di coppia e di come questa possa finire per snaturarci. Il brano, cantato insieme al rapper Carl Brave, è uscito a maggio 2021.

In un’intervista rilasciata a SkyTg 24, Lil racconta del suo nuovo singolo: “Questa canzone è nata nella mia cameretta qualche mese fa, ho scritto il ritornello però mi sembrava vuoto e ho provato a immaginare come Carlo potesse cantarci sopra. Ho subito pensato a lui, ci siamo visti in studio e Regole ha preso forma”. E sul titolo della canzone aggiunge: “Quando ero piccola odiavo ogni regola, ero una ribelle. Poi ho capito che alcune vanno rispettate. (Forse!)”.