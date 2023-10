Lino Banfi: "Ecco come mi sono liberato dei debiti"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Lino Banfi ha aperto il suo cuore e ha avuto modo di parlare di tantissimi argomenti, comprese le difficoltà vissute in gioventù quando ancora non era diventato famoso. I suoi genitori, infatti, inizialmente era preoccupati per lui, convinti che fare l’attore non potesse dargli stabilità, proprio per questo lo avevano invitato a mantenere un altro lavoro, necessario per avere stabilità economica, ma a sostenerlo a seguire il suo sogno c’è sempre stata l’amore della sua vita, Lucia Lagrasta, scomparsa qualche mese fa.

L’artista non ha timore di ammettere di essere stato ricattato dagli usurai, con cui aveva contratto una serie di debiti, che hanno spaventato la donna in più occasioni quando lui non era in casa: “Il vero sacrificio è stato pagare chi ci ricattava – ha raccontato – C’erano i rom, andavano ogni 15 giorni da Lucia per riscuotere la rata. C’era sempre qualcuno che le faceva compagnia, però quando diceva: ‘Mio marito non mi ha mandato i soldi’. Le dicevano: ‘Mi prendono questa collanina, o quel lenzuolo’. Ci hanno tolto tutto. Ho pagato più di 2 milioni di lire. Poi Dino De Laurentis mi diede l’anticipo di due anni di esclusiva con lui: così mi sono liberato dei debiti”.

“Nonno Libero”, così come lo chiamano ancora tanti fan in ricordo del suo personaggio più celebre interpretato in Un medico in famiglia, si è commosso quando ha ricevuto un videomessaggio da Heather Parisi, con cui ha lavorato quando lei era agli inizi della sua carriera: “«Mi hai insegnato i tempi della battuta – ha detto la showgirl – Non avercela con me, ma grazie a mia figlia ho iniziato a chiamarti Nonno Libero. Ci vediamo presto”.

Ad agosto 2023 Lino Banfi ha avuto modo di incontrare Papa Francesco, che è suo coetaneo, con cui è nata una sorta di amicizia. I due hanno avuto modo anche di scattarsi una foto ricordo, cosa a cui lui teneva in particolare. L’età non sembra essere per un peso per lui, visto che a breve lo vedremo in una nuova avventura in Tv, quella da concorrente a Ballando con le stelle, dove è stato fortemente voluto da Milly Carlucci: “Da qualche anno ho ricominciato ad amarmi. Mi sto riprendendo. Mi sto buttando in attività assurde” – ha detto con la sua consueta ironia.