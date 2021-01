Hair gloss: come fare il trattamento per capelli lucidi e brillanti

Si chiama hair gloss ed è un trattamento che rende i capelli lucidi e brillanti, mantiene il colore vivo, mimetizza i capelli bianchi, accende i riflessi. Non si tratta, però di una vera e propria tinta per capelli, tanto è vero che esiste anche in una variante senza colore ideale per ravvivare il colore naturale dei capelli. Si può, però, utilizzare anche su capelli già tinti e con mèches per regalare nuova profondità e ricchezza alla nuance.

Differisce dalla tinta anche per altri motivi: la sua formulazione non contiene ammoniaca; si applica facilmente, come una maschera; essendo un trattamento non secca, non disidrata i capelli, anzi li nutre e li idrata lasciandoli morbidi e setosi; non è permanente, e per questo non ha bisogno di manutenzione e non crea la ricrescita, sbiadisce lentamente.

Hair gloss: i vantaggi

Va da sé che, come trattamento, l’hair gloss presenta molti vantaggi:

aumenta la lucentezza dei capelli (da qui il nome di gloss);

dei capelli (da qui il nome di gloss); copre capelli bianchi e ricrescita con naturalezza;

e ricrescita con naturalezza; elimina i toni gialli e arancioni di tinte e decolorazioni ;

di tinte e ; migliora la morbidezza e la gestibilità delle chiome;

delle chiome; ravviva il colore, anche tra una tinta e l’altra.

I prodotti fai da te

L’hair gloss nasce come trattamento nei saloni. Proprio come succede per tinte e schiariture, infatti, la mano e l’occhio del parrucchiere di fiducia sono in grado di ottenere il massimo dei risultati personalizzando le scelte, oltre che proponendo prodotti professionali.

Negli ultimi anni, tuttavia, di pari passo con la crescente fama di questo trattamento, sono nate le prime proposte dei brand per ottenere un effetto hair gloss anche a casa, con il fai da te. Non si tratta, ovviamente, di prodotti uguali a quelli per cui optano i professionisti. Tuttavia si tratta di soluzioni in grado di regalare ai capelli comunque una lucentezza e brillantezza tutte nuove.

La nostra redazione ha selezionato tre proposte, da acquistare facilmente anche online.

Collistar Magica Cc Capelli Cura e Colore

Una CC specifica per capelli è la nostra scelta numero uno. C come Cura, perché grazie a una formula ricca di preziosi princìpi attivi nutre e idrata, rinforza e ripara e conferisce luce, morbidezza e pettinabilità; C come Colore, perché dona riflessi naturali e mimetizza i capelli bianchi. Usata sui capelli tinti o con mèches ravviva la tinta e la accende di nuovi riflessi, esercita un effetto camouflage sulla ricrescita e contrasta la degradazione del colore. Dopo lo shampoo, si mette in posa 5-15 minuti, si risciacqua e si procede con lo styling. Cinque le colorazioni. Prezzo consigliato 16,50 euro. Acquista qui

Color WOW Pop & Lock High Gloss Finish

Siete fan delle soluzioni più pratiche? Provate questo spray leggero, che offre i benefici idratanti di un olio e le proprietà illuminanti e ravvivanti di un siero. Si utilizza su capelli umidi o asciutti: la formula trasparente è adatta a tutti i colori e si avvale di un potente filtro UV per mantenere il colore e prevenirne lo sbiadimento, proteggendo dalle aggressioni degli agenti ambientali che possono essere causa di opacità. Prezzo consigliato 21,95 euro. Acquista qui

L’Oréal Paris Casting Crème Gloss

Impiega meno di 30 minuti questa tinta ideale per cambiare il colore dei capelli o vivacizzare le zone d’ombra, con una finitura lucida e brillante dall’effetto naturale, che dura all’incirca per 28 lavaggi. Privo di ammoniaca, è un colorante delicato e lascia i capelli morbidi e lisci. Disponibile in 33 colorazioni diverse. Prezzo consigliato 7,95 euro. Acquista qui