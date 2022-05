Nella serata del 12 maggio si è conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. Molti gli artisti che si sono esibiti e hanno sfoggiato dei look notevoli, tra cui sicuramente Cornelia Jakobs, in gara per la Svezia, che è riuscita a portare il suo paese in finale.

Si è esibita come decima concorrente della serata con Hold me closer: Cornelia Jakobs ha letteralmente incendiato il palco del PalaOlimpico di Torino, con piccole esplosioni e fuochi d’artificio. Al contrario di altri partecipanti di quest’edizione dell’Eurovision, che hanno optato per look più originali ed elementi scenici d’effetto, l’artista svedese ha indossato un outfit molto sobrio e ha cantato da sola su un palco quasi vuoto.

Piedi nudi, pantaloni in twill neri morbidi, pancia scoperta e un top grigio sfrangiato con piccoli brillanti. Il look chic della Svezia, nonostante la sua semplicità, è stato sicuramente accattivante e d’effetto se unito alla voce soave e leggermente graffiata di Jakobs. La cantante aveva indossato lo stesso outfit anche in occasione della sua vittoria al Melodifestivalen svedese, traguardo che le ha dato accesso all’Eurovision Song Contest 2022.

Cantante e compositrice, Cornelia Jakobs aveva già partecipato al Melodifestivalen, programma di selezione per l’Eurovision, con la sua band nel 2011 e 2012. Lasciato il girl group, dal 2018 è iniziata la sua carriera da solista, che l’ha vista lavorare a diversi singoli e tour in Svezia. Con Hold me closer, la cantante ha scalato le classifiche svedesi ed è entrata tra i 25 paesi finalisti dell’edizione 2022.