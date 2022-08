Loredana Bertè incontra una fan in treno, la reazione della ragazza diventa virale

Questione di karma, afferma senza timore di smentite Loredana Bertè, protagonista di un video pubblicato su TikTok che ha collezionato così tante visualizzazioni da diventare in breve tempo virale. L’incontro fortuito con una fan infatti ha commosso tutti proprio per la reazione della ragazza che sembrava dovesse svenire da un momento all’altro. Non deve stupirci la sua reazione: Bertè negli anni è diventata una vera e propria icona, capace di raggiungere i lati più nascosti dell’anima con la sua voce graffiante!

I fatti sono semplici. Loredana Bertè viaggia su un Frecciarossa diretto a Pescara: il 4 agosto dovrà essere infatti a Roseto degli Abruzzi, prima tappa del suo tour estivo. Il treno viaggia in ritardo e la cantante chiede alla manager se può prenderle un toast al bar. Detto fatto: la donna torna portando con sé un sandwich enorme. Loredana Bertè ha bisogno di un coltello per tagliarlo a metà, ma purtroppo il bar non dispone di coltelli, piatti o sacchetti per trasportare il cibo.

È proprio in questo momento che interviene il karma. La responsabile del bar si presenta alla cliente con l’intenzione di scusarsi per il disservizio e non immagina certo che da lì a poco si troverà davanti proprio la sua cantante preferita. La reazione è epica: la ragazza sta per svenire, non riesce a parlare per l’emozione e le lacrime che scendono copiose. Loredana Bertè la tranquillizza, la stringe a sé e racconta nel video che la fan tremava così tanto da non riuscire a smettere. L’incontro si è concluso con la foto di rito e con un abbraccio indimenticabile tra le due donne.