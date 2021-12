Loredana Berté: tre look della regina del rock da copiare per essere glamour

Ci sono icone della musica che sono sulla cresta dell’onda praticamente da sempre e che con la loro arte hanno dettato legge anche nel mondo della moda. Una di queste è senza ombra di dubbio Loredana Bertè: regina del rock italiano e influencer fashion ante litteram, attualmente impegnata come giudice su RaiUno a The Voice Senior.

La voce di Sei bellissima ci ha offerto nel corso degli anni tanti di quegli outfit da perdere il conto: dalle minigonne super corte, ai pantacollant ultra fascianti e leopardati, passando per i completi di pelle, fino ad arrivare ai look da pirata e alle gonne in tulle, quando ancora pensare a quella di Carrie Bradshaw in Sex and The City era impensabile.

Ma cosa possiamo rendere attuali delle estrose e graffianti mise di Miss Berté? Praticamente un po’ di tutto quello che ha indossato: se pensiamo al fatto che lei ha fatto da apripista, sdoganando ciò che negli Anni ‘60, ‘70 e ‘80 era pura provocazione, indossarlo ai giorni nostri, dove la moda consente di giocare e mixare con qualsiasi stile, sarà un gioco da ragazzi.

Minigonna. Un evergreen della rocket: in pelle, in denim, o in tessuti strutturati come il taffetà. Cortissima come la sua o di qualche centimetro più lunga, la minigonna è un capo che da 50 anni non perde fascino: indossatela a pelle, con collant velati (non color carne mi raccomando!) o coprenti, giocateci sovrapponendola ai leggins, insomma seguite il vostro gusto e osate. Accompagnate l’indumento con un blazer, trend di stagione nell’inverno 2021, uno stivale flat, e il vostro outfit glamour è pronto.

Tulle. Non potete non ricordare Loredana Bertè e le sue gonne di tulle. Ampie, vaporose e audaci, possono essere molto attuali e di tendenza. Perfette sopra a un body in microfibra o abbinate a una camicia di seta, ma anche a semplicissima t-shirt di cotone rimboccata. Ideale poi, per completare il look, è indossare un bolerino corto, giocando sulle lunghezze, magari di jeans, per sdrammatizzare il tessuto ricco di tulle. Per le scarpe a voi la scelta: anfibi per un look decisamente rock, un paio di superga chic romantiche, pump per una serata importante. Assolutamente bandite però le ballerine!

Pelle. Loredana Bertè ne ha fatto largo uso. Vi ricordate il minidress della sua esibizione sanremese nel 1986, in cui indossò anche un pancione finto e scioccò mezza Italia? Ecco, siamo alla fine del 2021 e quell’abito potrebbe essere uscito ora da una vetrina degli ultimi trend. In fatto di giubbini poi, c’è l’imbarazzo della scelta: dai mini blazer in pelle nera e tagliati sotto il seno, alle giacche doppio petto, una vera fonte di ispirazione.