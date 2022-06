Forte del successo di DOC – Nelle tue mani, seguito in Tv da milioni di telespettatori e già in attesa della terza stagione, Luca Argentero si appresta ad affrontare una nuova avventura professionale. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, avrà la possibilità di mettere in mostra il suo talento anche in veste di conduttore in una delle trasmissioni storiche della nostra Tv: Striscia la notizia.

L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione Tv, al via da settembre da parte di Piersilvio Berlusconi, e confermato dal blog Davidemaggio.it, sempre in prima linea sulle novità che riguardano il piccolo schermo e i suoi protagonisti.

Del resto, da sempre Antonio Ricci, ideatore del Tg satirico, è abituato a variare chi siede dietro al bancone e già recentemente lo ha fatto scegliendo artisti che erano conosciuti principalmente come attori. È il caso, ad esempio di Vanessa Incontrada, che era al timone del format a settembre 2021, al fianco di Alessandro Siani, che ora farà da spalla all’interprete della fiction Rai.

Argentero non ha mai nascosto di essere uno che ama mettersi alla prova in sfide diverse, con l’obiettivo di non stancare mai il pubblico che lo segue costantemente. La decisione di accettare la corte di Ricci sembra corrispondere appieno proprio a questo pensiero. Recentemente si era detto intenzionato a non andare oltre le tre stagioni di DOC, ma non è escluso che possa cambiare presto idea spinto dal gradimento dei telespettatori che amano questo medico tanto coraggioso, quanto determinato e attento ai bisogni dei pazienti.

Non è però finita qui. A breve, infatti, lo vedremo anche nel cast di Celebrity Hunted, il reality di Amazon Prime Video, in cui potrà contare sul sostegno della moglie Cristina Marino.