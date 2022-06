Una location da sogno per il grande giorno di Beatrice Valli. La cerimonia, però, stava per diventare anche luogo di un piccolo e buffo incidente, scampato per un pelo dalla sorella minore della modella, Ludovica, che stava per inciampare sulle scale.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini è stato a lungo rimandato a causa della pandemia da Covid-19. A Verissimo la modella aveva rivelato a Silvia Toffanin che, seppur fosse previsto per settembre 2021, lo avevano poi spostato al 29 maggio 2022, e finalmente i due novelli sposi hanno potuto dirsi di sì nella bellissima cornice di Capri.

Dopo il loro incontro a Uomini e donne, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno così potuto coronare il loro amore circondati da tantissimi ospiti, tra amici, personaggi di spicco e naturalmente le loro famiglie. Non sono mancate le sorelle di lei, Eleonora e Ludovica Valli, che hanno aperto la strada alla sposa sfilando insieme nei loro vestiti rosa da damigelle fino all’altare.

Tutto sembra perfetto e da sogno, eppure c’è stato un piccolo momento di “panico” trasformatosi poi in un ricordo scherzoso su cui riderci sopra. Mentre scendeva le scale in mezzo agli invitati, infatti, Ludovica Valli, mano nella mano con la sorella, ha rischiato di cadere: alla damigella è scivolato il piede e ha inarcato la schiena pericolosamente, con gli ospiti accanto che si sono subito allarmati, ma è riuscita a rimanere in piedi.

Pericolo scampato, insomma. Se non fosse che poco dopo anche la sorella Eleonora stava per inciampare salvandosi all’ultimo. Ludovica Valli ci ha ironizzato su, condividendo il video della sua “figuraccia” tra le storie e scrivendo: “Per chi se lo fosse perso ahahah da guardare fino alla fine, perché prima cado io (quasi), poi cade Ele (quasi)“.