Isabella Ricci è indubbiamente una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, ma anche la storica rivale di Gemma Galgani e una delle corteggiatrici più amate di tutte le ultime edizioni. La bella notizia è che proprio nella trasmissione di Canale 5 c’è stato il colpo di fulmine e la successiva conoscenza e relazione sentimentale con Fabio Mantovani. Lo speciale legame tra i due ha portato la coppia a lasciare il programma a dicembre 2021 e poche settimane dopo, a marzo 2022, a tornare negli studi del dating show come ospiti, per annunciare a sorpresa il loro prossimo passo: il matrimonio.

Ricci ha scelto di indossare lo stesso abito delle sue prime nozze, celebrate ormai 15 anni fa, con strascico, maniche lunghe in tessuto leggero e una fantasia variopinta, lui invece ha optato per un rigoroso smoking grigio ferro e classico papillon. Look prontamente messi in mostra nei primi scatti condivisi sui social a poche ore dal “sì”.

Sono già tantissimi i messaggi d’auguri e di affetto provenienti dai fan e non solo, come quello da parte di Tina Cipollari, opinionista del programma della regina della TV italiana, De Filippi che sotto il post su Instagram ha commentato:

“Tantissimi auguri! Tanta felicità!”

La cerimonia civile si è svolta a Pescantino, in provincia di Verona, dove attualmente i due vivono insieme. Alle nozze hanno preso parte i familiari e alcuni amici, oltre ovviamente ai figli di Mantovani avuti durante il suo precedente matrimonio. Presenti anche alcuni ex Uomini e donne come Marcello Messina e l’ex tronista Samantha Curcio. Ma, stando ad alcuni dettagli trapelati sul web, non sarebbero mancate le telecamere della trasmissione Mediaset.

Grande gioia, dunque, per Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che finalmente hanno coronato il loro sogno d’amore.